Pellegrini: "Fue muy buen partido, la gente se fue contenta"

Manuel Pellegrini ha analizado el partido del Betis ante el Bayer Leverkusen, saldado con 1-1 después de un partido intenso e igualado, que deja la clasificación del Grupo G, con los alemanes líderes igualados a 7 puntos con los verdiblancos. "Fue muy buen partido, con dos equipos que jugaron muy bien", comenzó. "El punto me parece justo para ambos equipos", añadió.

El resumen del partido por parte del entrenador del Betis fue el siguiente: "El Bayer empezó muy fuerte en los primeros 15 minutos y tuvo dos oportunidades. Nosotros igualamos primero la intensidad para recuperar el balón, ellos tocan muy bien y si les das tiempo y espacio son muy peligrosos. Empezaron a diluirse y nosotros tuvimos también varias oportunidades para haber concretado. Primer tiempo parejo, en el que ellos comenzaron mejor y nosotros terminamos los últimos 30 minutos muy bien. En el segundo tiempo hubo menos acciones peligrosas en el área. Nos pusimos 1-0, tuvimos antes del penal oportunidades claras y luego en un gol desafortunado lograron empatar el partido. Sentimos mucho el gol y los últimos 10 minutos los dominaron ellos y tuvieron una buena oportunidad de gol".

El Grupo G, con Bayer y Betis igualados a siete puntos, se podría definir en Alemania. "No sé qué resultado se va a dar en Alemania. Y todavía quedarían seis puntos por jugarse. A ese nivel hay que pelear hasta el último partido para intentar clasificarnos y es lo que vamos a hacer".

El doble cambio del descanso: "Los dos laterales sufrieron en los primeros minutos. Después Martín (Montoya) se afirmó y cortó la entrada por ese flanco de Diaby. Y por el otro lado, Juan Miranda tenía tarjeta amarilla, tenía enfrente un banda también muy hábil así que iba a estar expuesto a una expulsión y pensé reemplazarlo por Álex (Moreno). Joaquín no hizo un mal partido, controló el balón, pero queríamos darle más profundidad y dinámica con Diego (Lainez) por ese lado. Esa es la razón de los cambios".

El sistema de rotación: "Las rotaciones se pueden hacer si se ve que el rendimiento de los jugadores es parejo. Estamos punteros con el Bayer Leverkusen en Europa, ahora vienen partidos importantes para nosotros. Después de cada partido hacemos un balance y tratamos de hacer los cambios para mejorar. Y creo que ahí hay una buena respuesta del plantel".

Identificación de la afición: "Este equipo ha logrado generar una ilusión en el hincha importante. Y está fundamentada en la manera como juega el equipo, en el rendimiento de los jugadores. Es importante ganar, pero fue un buen espectáculo de fútbol, la gente se fue contenta, se entretuvo; se habría ido más contenta si hubiéramos ganado, pero creo que se vio un buen partido con dos equipos muy buenos".

Edgar, asentado en el once: "No es que un jugador no pueda jugar dos o tres partidos seguidos, más los jóvenes, que recuperan rápido. Me alegro por Edgar, muy aplicado, muy intenso y partido tras partido está demostrando su valía y lo ayuda estar entrenando cada día con centrales de experiencia, como Víctor Ruiz, Bartra, Pezzella..., y con jugadores que ofensivamente lo exigen mucho. No tendrá ningún problema en jugar el próximo partido y ya veremos después de la recuperación cuál es el mejor once".

William Carvalho y el 1-1: "Es distinta una situación de infortunio que cuesta un gol a un error personal, es un gol que le rebota en la espalda. Es distinto si falla una pelota o hace un penalti. No está afectado".

El VAR y el penalti: "El VAR ha mejorado mucho, quizá los jugadores deberían exigir menos, no se puede estar tan encima del árbitro, porque lo ven arriba. Y tampoco se puede revisar todo. Esta mano se vio clara".

El rol de Lainez: "Comenzó bastante bien el segundo tiempo, encaró por su sector, nos dio peligrosidad, luego fue diluyéndose un poco, se sintió que llevaba un tiempo inactivo, pero siempre es una opción para el ataque nuestro".