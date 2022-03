Bellerín: "Tenemos que mejorar si queremos estar entre los cuatro de arriba"

Uno de los protagonistas del Betis en zona mixta fue Bellerín, que atendió a los medios oficiales del club verdiblanco para analizar el partido.

Análisis del partido

"Personalmente no me conformo con un empate. Me gusta salir a ganar. Hemos hecho eso. Veníamos de un golpe psicológico duro, pero avisados de que éste era un partido difícil. El Celta está bien trabajado y estos partidos son complicados. Tenemos que mejorar si queremos estar entre los cuatro de arriba. Un punto es mejor que una derrota".

Sumar

"Son partidos trampa. Es positivo no haber encajado goles. Eso es una faceta importante del juego. Tenemos calidad arriba, potencial para definir y hacer goles. A ver si tenemos más soltura arriba".

Plano personal

"Personalmente me he encontrado bien. Es duro ver el fútbol desde la grada, pero somos un equipo que todas las posiciones están cubiertas por partida doble. Estoy contento por volver y ayudar al equipo".

Parón

"Descansar y trabajar. Cuando tienes dos partidos a la semana no te quita descanso, sino preparar los partidos. Desconectar para ponernos las pilas y prepararnos bien para los dos meses que quedan, que son importantes y bonitos".