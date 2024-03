Betis: Bola extra para Guido

El futuro de Guido Rodríguez vivirá un capítulo más. Una bola extra en un largo partido entre él y el Betis con el fin de que quede resuelta su situación, bien ampliando un contrato que acaba el próximo 30 de junio o poniendo fin en esa fecha a su vinculación con el club de Heliópolis.

El presidente verdiblanco, Ángel Haro, en la previa del partido ante el Dinamo de Zagreb, se mostró firme y contundente respecto a cómo estaba la realidad del pivote argentino, pero todo ha cambiado en las últimas horas después del mensaje de éste tras el nacimiento de su hija. Por ello, como indicó ayer José Miguel López Catalán, en una entrevista en Cope Sevilla, queda pendiente por delante un encuentro definitivo con Guido y sus agentes para poner fin a un capítulo que se está alargando demasiado en el tiempo pero que podría tener un final feliz en forma de renovación del jugador en nacido en Sáenz Peña.

El pasado 21 de febrero, Haro expresó lo siguiente al ser preguntado por el futuro de Guido: "Bueno, sabéis que es un jugador importante para nosotros, en su momento le hicimos una oferta, oferta que ha expirado. Si quiere seguir en el club nos tendremos que sentar de nuevo a hablar. ¿A la baja? No, a hablar. Está deseando volver cuanto antes y siga o no en el Betis estoy seguro de que va a dar hasta el último esfuerzo en intentar que el equipo llegue lo más alto posible. No está cerrado a hablar, pero no de una forma contundente. Van pasando los días... El fútbol es así, cuando a un jugador le quedan menos de seis meses y llevas un año intentando renovar y el agente no quiere y te da largas, puedes pensar que no renueva".

Postura firme del presidente de la entidad de La Palmera. Parecía entonces que la continuidad de Guido estaba bastante lejana, pero el pasado miércoles, el medio centro puso en sus redes sociales un mensaje con el que los acontecimientos daban un nuevo giro: "Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo". Y ayer fue López Catalán el que en un buen tono, conciliador y optimista, dejaba abierta todavía la puerta a una continuidad del 5 del Betis: "Llevamos mucho tiempo queriéndolo renovar. Año y medio o dos intentando esa renovación. Nosotros hemos tenido muchos momentos de negociación, hemos hecho varias ofertas, la última expiraba en enero y no fue aceptada por él. Seguro que llegará otra vez el momento de sentarnos (...). Si no sigue, le daremos una despedida importante y cada uno seguirá su camino. Para nosotros es importante que los jugadores estén felices en el Betis. Ésa es una clave de nuestro éxito, la felicidad de los jugadores en el Betis".

"Guido es un jugador muy profesional. Está al cien por cien centrado en su recuperación. En eso estamos convencidos. Estas cosas la llevan los agentes y con ellos tenemos contactos periódicos y ahora tocará, no sé si la semana que viene o dentro de dos, sentarse. Estamos tranquilos, contentos de que manifieste que quiere seguir, pero al final hay que llegar a un acuerdo. Está la situación igual. El Betis quiere a Guido, y al revés, pero hay que ponerse de acuerdo. Nos sentaremos a hablar, pero con buen rollo", agregó López Catalán.

Mientras, a la salida del entrenamiento, el propio Guido, al ser cuestionado por su posible renovación, dijo lo siguiente: "Bueno, no me gusta a mí mucho hablar de eso, de este tema. Lo vamos a hablar tranquilos, ya hablaremos y explicaremos un poquito todo". Todo está por tanto a expensas de un encuentro definitivo entre las dos partes. El Betis no da por perdido a Guido Rodríguez, quien tiene ahora una bola extra.