Borja Iglesias: "Acción rigurosa, pero creo que ha sido penalti"

Uno de los protagonistas en el triunfo del Betis ante el Huesca ha sido Borja Iglesias, autor del tanto de penalti que ha dado la victoria a los verdiblancos. El delantero gallego ha analizado, en Gol, el partido.

Objetivo Europa

"Sí, contentos porque el partido hoy ha sido difícil, incómodo. Se ha secado el campo rápido, es difícil entrar con tanto calor. Lo importante era ganar y llegar a la última jornada pelear por ser sextos, que es lo que hay que pensar desde ya".

El penalti

"Es una acción difícil. Me pierde de vista, intento quitarle el balón a ver si me pega y me pega. Acción rigurosa pero creo que es penalti".

El lanzamiento de penalti

"En los penaltis en los que hay mucho tiempo hasta que te toca chutar se te pasan cosas en la cabeza. Tienes que tener concentración y estoy contento por eso".

Afición, sexto puesto

"Ahora mismo dependemos de nosotros. Si hacemos lo que tenemos que hacer va ser nuestro. Desde mañana a prepararlo y muchas ganas de que llegue el domingo que viene".