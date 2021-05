Camarasa: "Al final se ve la luz del túnel"

El futbolista del Betis Víctor Camarasa, que ha sido la gran novedad en el entrenamiento matinal de este miércoles en la ciudad deportiva, ha mostrado en los medios oficiales sus sensaciones en todo el proceso de recuperación.

Tiempo de recuperación

"Se hace muy largo, y más cuando tienes unos plazos que quieres acortar. Siempre quieres estar antes de lo que se presupone, pero ha sido más largo, pero bueno al final se ve la luz del túnel y gracias al cuerpo médico y toda la gente del club puedo estar celebrando que ya entreno con el equipo".

Prisa por volver

"En el momento el que me lesiono lo que pienso es en volver cuanto antes. Me lesiono, tardo una semana y media en operarme e iba recuperándome muy bien, pero al final cómo vas subiendo tan rápido hay que parar y ese parón se hizo más largo de lo previsto. Tenía mis expectativas en acabar la Liga jugando pero hay un momento en el que tienes que parar y trabajar otras cosas para poder avanzar. Ha sido largo, pero contento y orgulloso del trabajo que he podido hacer y de todos los que me han acompañado".

Vuelta en pretemporada

"Yo creo que el míster lo dijo en una rueda de prensa. Descartamos participar con el equipo. Mi objetivo es recuperarme bien y acabar la sesión completa con el equipo. Hoy sólo ha sido parcial, la primera parte. Tengo que acabar todo el entrenamiento con el equipo y prepararme para la pretemporada. Este verano no puedo descansar y eso pienso".

Triunfar en el Betis

"Yo venía con la ilusión de triunfar en el Betis este año. Una lesión es dura y más si cabe teniendo las expectativas que tenía es algo que tengo ahí y tengo que sacar".

El año del Betis

"Nos quedan estos cuatro partidos que al final decidirán cómo hemos estado. El equipo, sobre todo a partir del 2021, ha estado imparable. Hemos estado muy bien. Llevamos seis empates seguidos, que no es una cosa normal, pero lo tenemos en nuestra mano para hacer un buen final de temporada".

Rivales por Europa

"El Granada va a Barcelona y gana, y luego pierde con el Cádiz, lo que refleja que es una liga muy igualada. Cualquier equipo te puede ganar. Tenemos que centrarnos en nosotros. Nosotros a lo nuestro".

El apoyo de Canales

"Sobre todo, con el tema de los ligamentos siempre buscas a gente que lo ha tenido. Empatizas con las lesiones. Sergio me ha ido preguntando, yo también a él, me ha aconsejado… El fisio que me trata día a día también ha sufrido esa lesión. Gente como Sergio que después de tres lesiones así ha salido de la forma en la que está… yo tengo que salir hacia delante y poder con esto".