Canales, la madurez del '10' del Betis

Sergio Canales ha alcanzado la madurez futbolística en el Betis, club con el que se siente plenamente identificado y en el que ha ido creciendo temporada tras temporada hasta convertirse en un baluarte.

Uno de los capitanes y hombre de peso en el vestuario que sobre la hierba demuestra siempre un alto grado de compromiso, con una calidad técnica y visión de juego de nota muy alta. Por eso Manuel Pellegrini le exige al máximo, sobre todo cuando el 10 verdiblanco ha tenido que ir alternando sus posiciones en el terreno de juego, algo que le ha costado asimilar pero que le ha ayudado a dar un paso adelante como futbolista, cosa que agradece al técnico chileno. Pellegrini y Canales, de profesor a alumno.

"Me ha costado. Ha habido momentos en los que lo pasé mal. Los cambios de posición en cada partido, por ejemplo. Cada partido era un mundo, constantemente fuera de mi zona de confort. Pero realmente es donde más disfruto, donde más crezco. Un reto. Manuel Pellegrini me ha enseñado esa importancia. Siempre le decía 'me cuesta situarme en el campo por los cambios de posición'. Y me dijo 'tú haz de ti mismo sea donde sea, da igual'", indicó Canales al respecto en una entrevista en Movistar.

Y eso viene haciendo el santanderino en el campo, mostrar lo mejor de sí mismo en cualquier posición. De hecho, atendiendo a los datos estadísticos (whoscored.com), Canales lleva disputados 15 partidos esta campaña de mediapunta derecho (en esa línea de 3 por detrás del punta que usa el Ingeniero), con un rating de 7,08, y 7 de medio centro (rating de 7,11), además de jugar también de mediapunta por la izquierda, de medio centro o de interior.

El centrocampista se siente plenamente identificado con el club verdiblanco

Y siempre, actúe donde actúe, con la regularidad por bandera. De hecho, en estos momentos, entre las tres competiciones, suma 7 goles y 10 asistencias en 39 encuentros (transfermarkt.es). Buenos números a la espera de un último esprint de temporada tras un parón que a Canales le va a venir bien para recuperar esa chispa perdida tan necesaria ante los retos que el Betis tiene por delante: la final de la Copa del Rey del 23 de abril y la pelea por intentar jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.

Y dentro de esa madurez futbolística que Canales demuestra en el Betis tiene un apartado importante su crecimiento físico. Esas cabalgadas hacia el área rival cargadas de potencia y ese trabajo en el día a día para llegar al tramo de los partidos con la frescura necesaria para ser un jugador determinante. "Antes era un jugador frío y también físicamente, en el minuto 60 ó 70 no podía más. Quería estar fresco hasta el 90, así que, para eso, me preparo para 120. La teoría dice que estaría más fresco. Muchos partidos se deciden del 60 al 90. Si consigo una frescura en esa parte de los partidos, tengo un plus", señaló el formidable jugador del Betis.

Para recuperar esa frescura, a Canales le vendrá bien el descanso por los partidos de selecciones. Ya no sólo para desconectar mentalmente, sino también para trabajar su físico y olvidar, definitivamente, esas molestias sufridas semanas atrás por una pequeña fisura en el pie izquierdo y la sobrecarga muscular en la pierna izquierda con la que acabó el partido de Vigo. Un reseteo mental y corporal para que el profesor Pellegrini pueda contar con Canales, un alumno de 10.