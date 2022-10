Canales, sobre su expulsión en Cádiz: "No tengo nada que reprocharme"

La tarjeta roja mostrada por Mateu Lahoz a Canales sigue generando información. Tras saltar a la palestra la posible conversación entre jugador y árbitro, es ahora el propio futbolista quien se pronuncia sobre la que ha sido su primera expulsión en su carrera deportiva.

"Siempre he respetado las actuaciones arbitrales con la máxima educación y en Cádiz no fue una excepción. No tengo nada que reprocharme", señala en un comunicado publicado en sus redes sociales. En dicha nota son varias las veces en las que el cántabro reitera no haber faltado el respeto a Mateu Lahoz: "Si me hubiera equivocado, habría pedido perdón al minuto. No es el caso".

El comunicado, sin embargo, no entra en las declaraciones que pudo hacer el jugador, aunque sí choca con la redacción del acta de Antonio Mateu Lahoz. Sea como fuere, Cabales no podrá disputar el importantísimo encuentro del Betis frente al Atlético de Madrid en un duelo clave por las aspiraciones de Champions.