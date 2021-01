La lista del Betis para recibir a la Real Sociedad en la Copa del Rey

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de 20 jugadores para el partido de este martes ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín, con varias novedades, ya que el preparador chileno ha decidido dar descanso a Loren y Miranda.

Ya en rueda de prensa, Pellegrini ha dejado claro que Guido no forzará y que Aitor Ruibal, pese a estar mejor, tampoco, mientras que Bartra todavía no está bien: "Aitor ha evolucionado bastante bien de su esguince, pero para mañana no va a estar, al igual que Guido, no vamos a forzarlo antes de tiempo. Para mañana no tenemos a ninguno de los dos ni tampoco a Bartra, que le falta al menos una semana para entrenar fuerte con el plantel".

Los 20 citados por Pellegrini son los siguientes: Joel, Montoya, Paul, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Sidnei, William Carvalho, Álex Moreno, Joaquín, Guardado, Sanabria, Lainez, Emerson, Mandi, Rodri y Dani Rebollo.