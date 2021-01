Pellegrini: "Veo al equipo ambicioso de seguir en la próxima ronda de la Copa"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este martes ante la Real Sociedad, tratando los siguientes temas sobre el compromiso.

Partido diferente al del sábado

"Normalmente todos los partido son distintos. Yo creo que a nosotros nos vino bien la manera de cómo sacamos el empate, anímicamente influye mucho. Veo al equipo muy confiado y ambicioso de seguir en la próxima ronda de la Copa. Nos enfrentamos a un rival difícil pero ojalá que en casa podamos superarlo".

Golpe anímico a la Real

"El golpe anímico siempre ayuda, el mérito nuestro fue haber tenido el control del partido quince minutos antes. Llegamos con más posibilidades y no bajamos los brazos. Estuvimos con el convencimiento de cambiar el partido, eso fue importante. Ahora, el partido es distinto, hay que ser fuerte defensivamente como en los primeros 45 minutos allí y ojalá terminar la parte ofensiva como en los últimos 15 minutos".

Poco tiempo de recuperación

"Es poco, venimos jugando partidos seguidos hace bastante tiempo. Una de las cosas que me deja disconforme fue la diferencia de esos partidos, ellos 8 días antes y nosotros domingos, miércoles, ahora jugamos el marte, después el lunes, jueves y domingo si segundo avanzando. Es importante el plantel, que estén disponibles para afrontar esta cantidad de partidos con todos los jugadores. El aspecto físico me dejó muy conforme, el equipo tuvo respuesta física y anímica el sábado. Mañana entre todos intentaremos pasar a la siguiente ronda de la Copa, un campeonato importante y otra manera de llegar a Europa".

Opciones de Carvalho en el once y posibles rotaciones en la Real

“En cuanto a la Real, no sé qué va a hacer. Los técnicos en Copa usan otros jugadores por la carga de partidos, pero no sé qué harán. Nosotros, hemos hecho algunos cambios, uno siempre tiene la tentación de repetir el equipo que viene jugando, asé que con calma mañana veremos cuál es el mejor once para iniciar el partido. La actitud de los jugadores que entran después es importante y los cinco que entraron en San Sebastián influyeron mucho para el resultado final".

Evitar el inicio de la segunda parte del pasado sábado

"Han sido dos partido distintos el de aquí y el del pasado sábado. Perdimos 0-3, tuvimos un penalti que nadie sabe por qué se cobró. El 1-0 es inexplicable porque no sé por qué no fue falta a Paul, el equipo entró a soltar la marca y a un equipo con tanta calidad no se le puede dar esa ventaja. Reaccionamos con los cambios, el partido se equilibró, agarramos el control del balón y la Real no creó más peligro. Esos 20 minutos deben servir de experiencia, nos pasó en otros partidos en la primera vuelta. Ojalá este partido sea equilibrado".

¿Partido a la contra o ser protagonista?

"Lo importante es hacerlo bien siempre, al margen de variantes tácticas. Mientras mejor esté el equipo con el balón más peligrosos vamos a ser. El asunto es hacerlo bien, coordinados con intensidad y después tener calidad con el balón para marcar la diferencia. Somos un equipo que tratamos de imponer nuestro sistema tratando los sistemas tácticos de cada equipo, que son distintos. No creo que sea una final mañana, sí mantener la opción de ronda siguiente. La mentalidad de cada jugador debe ser la de una final en Liga y Copa, ojalá entremos con mentalidad de final considerando que falta mucho para ser una final".