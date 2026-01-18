Víctimas del imperialismo

Ahora sorprende que Estados Unidos quiera forzar las fronteras del mundo. Lo lleva en su esencia de imperio elegido desde hace 250 años exactamente. Están de aniversario redondo. Hacia los intereses españoles, como potencia económica en progresivo declive, no tuvieron nunca miramientos en tomar todo territorio preciso durante un siglo, hasta que expulsarnos del planeta. Hemos tenido que superarnos a nuestros propios odios para salir adelante, aunque ahora haya toreros que piden que nos invada Trump. Es ese patriotismo de cartón que es el nacionalismo clasista, tan habitual por Iberia, matón, chulillo, donde cualquiera se siente superior al resto. En 200 años nos habría ido mejor sin matarnos.

Estados Unidos, que ya puso el pie en territorio español con la alfombra que le puso Franco, siempre ha sido lo que es. Con el actual presidente se destapa la cara de la ambición caprichosa de los que lo quieren todo. Son unos pobres ricos sustentados por grandes corporaciones que no aceptan el no a sus exigencias. La diplomacia tiene agudizar la imaginación más que el ingenio.

La imposición estadounidense, aplaudidores de nuestra leyenda negra que paradójicamente la compran los que van de antisistema, ha ido siempre acompañada de su marketing cultural. La propaganda de su confort y valores a través de todo tipo de soportes y mensajes.

Por sanación deberíamos ir ‘desestadounidizarnos’ un poquito. Silencio y distancia a lo que es EEUU. Nos llevaríamos la sorpresa de que somos mejores sin ellos.