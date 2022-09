Cordón: "Lo importante era mantener el equilibrio del grupo, no los fichajes"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha atendido a los medios de comunicación antes de que la expedición verdiblanca pusiera rumbo a Helsinki.

Comienzo de la fase de grupos

"Es el primer partido de la competición europea y siempre es complicado. Y más, en un campo de césped artificial. Intentaremos sumar los tres puntos. Queremos llegar lo más alto posible en esta competición, pero iremos partido a partido. Ganar en cualquier campo siempre es muy difícil".

El HJK Helsinki

"Viene de perder en la Liga de Campeones y en su liga apenas ha perdido. La verdad es que el calendario es muy comprimido hasta noviembre. Queremos irnos bien al parón de selecciones y por eso tenemos que prepararnos bien".

El mercado de fichajes

"Hemos trabajado cada día a tope. Hay mucha ilusión y la idea de el club es seguir creciendo. Ofertas sí hubo, pero al final dependen de muchas cuestiones, no sólo del Betis. Por trayectoria, el Betis es un equipo de cierta edad y los que tienen una cierta edad es difícil que muevan más ofertas. Mayores de 28 años han salido pocos en los últimos años. Quizás consideran que nuestros jóvenes aún no están preparados. No obstante, la idea era mantener el grupo, el bloque. Para estar en la élite era fundamental mantener el grueso de la plantilla y con las incorporaciones creo que tenemos un bloque equilibrado. Lo importante no son los fichajes, sino mantener el equilibrio en el grupo. Había que mantener esto. Con lo acontecido, me siento feliz por cómo hemos resuelto los problemas".

Las inscripciones

"Ha sido un tema diferente. Hemos dado un ejemplo total de unión y compromiso. Ha sido un ejemplo que nos hace grandes y nos engrandece más. Sobre todo los compañeros y las familias, pues no es algo bonito tener ese hándicap. Pero finalmente se solucionó. Con el trabajo de toda la gente que ha intervenido, con ese compromiso de los jugadores a los que me pongo a sus pies".

Luiz Henrique

"Todos los jugadores jóvenes tienen su periodo de adaptación. La apuesta ha sido equilibrada en todos los sentidos. Hay muchos años de contrato y creo que crecerá. Nos debe aportar ya muchas cosas este año".