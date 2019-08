Tras el acto de presentación, Dani Martín ha comparecido para ofrecer su primera rueda de prensa como jugador del Betis, en la que se lo ha notado emocionado por la oportunidad que se le presenta. "Me encantó el ambiente de ayer", ha dicho el meta, que también ha dejado claro que los casi 5 millones de euros abonados por el club verdiblanco en su fichaje no afectarán a su rendimiento: "La presión no me la pone un precio, me la pongo yo".

Jugar en el Villamarín

"El estadio es espectacular y había 25.000 personas. No me quiero imaginar cuando esté lleno, debe ser una sensación increíble. Las sensaciones fuero buenas me gustó el ambiente y espero que siga así todo el año".

Adaptación

"El equipo va dando pasos hacia delante, está mejorando en estos últimos días y en este último partido. Es un vestuario increíble, con un gran ambiente y eso se va a demostrar en la temporada".

Pau López

"Me gustaría hacer lo que ha hecho él, que es jugar, pero eso es una cosa que decide el míster. Cada uno es diferente, no me gusta compararme, sí verlos y aprender de ellos. Sería bonito seguir sus pasos".

Sensaciones

"En una pretemporada estar imbatido es lo de menos, lo más importante es mejorar y encontrar sensaciones. Poco a poco van llegando. Puedo mejorar mucho más, la temporada empieza dentro de poco y hay que dar el máximo".

Objetivo

"Mi objetivo es crecer como persona y sobre todo futbolísticamente. Tengo un compañero que me va a hacer crecer, la competitividad nos va a mejorar a los dos".

Betis

"Lo que es el Betis en sí, el sentimiento por esos colores, es una cosa increíble. La amistad que hay con la afición del Sporting es algo muy bonito".

Referencias

"No he hablado mucho, siempre hablan bien del Betis. Han crecido aquí, eso también me ha hecho venir aquí".

Lo Celso

"Tampoco te puede decir cómo es él, no he estado muchos días. Se despidió, nos deseó la mayor suerte y nosotros a él también".

Presión

"No, si han pagado será por algo, eso espero. La presión no aumenta, me la pongo yo, no me la pone un precio. Lo que tengo que hacer es parar las que me vienen, no liarla mucho con los pies y ya está".