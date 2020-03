Una de las sorpresas agradables del Betis esta temporada ha sido la irrupción de Édgar. El joven futbolista, que el próximo 1 de abril cumplirá 23 años, se ha ganado la confianza definitiva de Rubi, que después de tenerlo suplente durante tres partidos sin gozar de un solo minuto (tras aquel error entre él y sobre todo Joel en Ipurua), apostó ante el Real Madrid por el catalán y volvió a darle un buen resultado. Y es que con el de San Joan Despí en el terreno de juego, los números de los de Heliópolis son bastante positivos, con cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

Édgar comenzó la temporada con el filial y jugando de central (su sitio natural), pero ha estado entre los elegidos por Rubi para entrenar con la primera plantilla en muchas ocasiones. Así, en la jornada 12, y ante los problemas del Betis en el puesto de pivote (lesión de Carvalho y ausencia de un jugador específico para ese puesto), ya fue citado por el preparador de Vilasar de Mar para el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-0) y aunque se quedó sin jugar sí lo hizo una semana después (24 de noviembre) en el Benito Villamarín en la victoria bética ante el Valencia (2-1). Y lo hizo actuando por delante de la defensa, después de convencer al técnico en las sesiones de trabajo en la ciudad deportiva.

"No había jugado nunca esa posición y los esfuerzos no son los mismos, la tensión, el ritmo... y mejor pedir el cambio. Me voy contento por el resultado. Creo que se ha hecho muy buen partido, hemos podido empatar rápido y merecíamos el gol al trabajo", comentó Édgar al finalizar el choque ante los de Mestalla, feliz también por su debut en Primera División: "Ha sido un partido especial, quería debutar en Primera desde pequeño… Mejor, imposible. Estoy contento por el debut, pero sobre todo por la victoria. Los compañeros me han ayudado mucho, pese a los lógicos nervios de los primeros minutos. Se nota el ritmo, la tensión… Al final no llegaba. Rodeado de estos jugadores es fácil, porque de una genialidad llega un gol. El 2-1 es el resultado justo al trabajo".

Acusó el partido en Ipurua y perdió la titularidad hasta que volvió en Mestalla para seguir jugando ante el Madrid

"Nos venía sorprendiendo en los entrenamientos, porque maneja el balón mejor de lo que parece por su altura y hasta forma de correr y desplazarse, y cuando se le ha dado la oportunidad, la ha agarrado. Se trata de un buen jugador, de una persona, muy inteligente, que se nota hasta cuando le explicas algo que tiene sus matices y te pregunta algo, siempre es una pregunta inteligente", comentó Rubi al respecto de la titularidad de Édgar.

A partir de entonces fue alternando algún partido de titular con algunas suplencias hasta que parecía haberse ganado el puesto. Sin embargo, todo cambió tras el choque en Éibar. A partir de ahí, tres suplencias y ni un solo minuto. Rubi apostó entonces por Guido Rodríguez, fichaje de invierno, pero el argentino no convenció con sus actuaciones y el preparador del Betis volvió a darle la titularidad en Mestalla a Édgar, que aprovechó su oportunidad y repitió ante el Madrid.

Por el momento, Édgar está demostrando sus mejores virtudes en el centro del campo y aunque tiene cosas y detalles que pulir, como algunas lagunas de falta de concentración que le llevan a perder balones en zonas comprometidas, su rendimiento está siendo bastante bueno y todavía tiene mucho margen de crecimiento. Su aparición ha frenado un poco, al menos, los problemas de contención de los verdiblancos en el centro del campo, y aunque sigue faltando fuerza y músculo, el jugador catalán ha agarrado con energía el puesto de pivote, siendo una agradable sorpresa en el presente curso.