Guido y su renovación: "Mi agente está llegando a Sevilla"

El futbolista del Betis Guido Rodríguez acaba contrato en junio de 2024 y su renovación es un tema muy importante para la dirección deportiva verdiblanca. Tanto, que el agente del argentino se encuentra de viaje hacia rumbo a Sevilla para tratar con los rectores del club de Heliópolis la situación del jugador.

El propio Guido, en una entrevista este miércoles en Radio Marca Sevilla, ha dado a conocer ese hecho: "Es un honor apara mí estar jugando aquí, ya dije lo que disfruto y disfruté jugando aquí estos años y viviendo en Sevilla. Están en contacto, mi agente está llegando a Sevilla, están hablando y ahora lo harán personalmente. Es algo que me tiene muy tranquilo, siempre estuve igual y es cuestión de que empiecen las charlas y que las cosas vayan bien. Hay una buena relación y eso es lo importante".

Además, Guido ha tratado otros interesantes asuntos:

Penalti fallado ante Osasuna

"Me dio, no sé la palabra, frustración. Lo que pasó por cómo se dio el partido y por lo que me termina pasando al resbalarme en el penalti. Una sensación de frustración, pero estoy convencido de que hay que seguir trabajando pase lo que pase y mirar hacia adelante. Las cosas pasan por algo y me hará más fuerte. Ya salí de momentos que el fútbol a veces te da y otras te quita. Sigo trabajando igual que siempre. Al día siguiente vine, entrené, hice todo lo que tenía que hacer para el club y para estar en mi mejor versión. El fútbol te da y te quita y me harán más fuerte".

Fortaleza mental

"Desde hace varios años trabajo con un psicólogo aparte del club. Un psicólogo argentino desde que estuve en México. Hablo mucho con él, no sólo del deporte. También de la vida personal. Crecí mucho, lo que termina manejando todo es la cabeza. Después tengo a mi familia, mis amigos, que son mi cable a tierra. El ejercicio de seguir siempre igual, trato de ser equilibrado y aunque pase por algo muy bueno o muy malo, intentar mantener el equilibrio".

Objetivo

"Es mi exigencia y creo que hablo por todo el plantel, de exigirnos siempre más, de seguir sumando, hacer buenos partidos y vamos a trabajar para seguir con la ilusión de seguir en Europa y si es posible en Champions League".