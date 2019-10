El futbolista del Betis Joaquín, además, de analizar el tema deportivo, ha expresado lo siguiente al ser cuestionado por la situación que se vive en Cataluña en estos momentos.

Visión de los acontecimientos

"Me da mucha tristeza todo esto, al igual que a muchos españoles y catalanes. Lo único que puedo decir de este tema, que no me gusta entrar porque es un tema político, que no es bueno para ninguna de las partes. La violencia es lo último. Tenemos que estar siempre unidos para que España no dé esta imagen. Me da tristeza todo esto".

Declaraciones de Guadiola y Xavi

"Cada uno se muestra cómo cree. Da la opinión que cree. El derecho a la libertad es lo más importante, pero hay una cosa que no se puede perder, el respeto. Cada uno tiene el derecho de opinar, pero lo que no podemos permitir es que se vea lo que se está viendo. Esa imagen de altercados, gente peleándose en las calles… Es muy triste".