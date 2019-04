El Betis tiene como objetivo volver a disputar competición europea la próxima temporada, y para ello, en este tramo final de la temporada, tiene una cita muy importante el próximo sábado en Nervión.

Un choque de vital importancia, como dejó claro ayer Joaquín, capitán heliopolitano, en rueda de prensa: "Sabemos que tenemos que salir a ganar cada partido. El del sábado es fundamental porque independientemente de lo que significa es un rival directo. Si ganamos nos ponemos en la pelea hasta el final de temporada. Cada enfrentamiento tiene que ser una final hasta el último tramo. Queremos sacar el máximo de puntos posibles, pero no podemos hacer matemáticas porque es mejor ir partido a partido. Seguimos vivos y eso nos va a dar moral para salir a ganar cada partido".

Mensaje claro del portuense, que no ve un claro favorito para el derbi: "Independientemente de la trayectoria, estos partidos suelen ser un punto de inflexión. El Sevilla trae una trayectoria buena, pero nosotros conseguimos una victoria importante que nos hace estar más vivos que nunca en Europa. No se puede ver favorito a ninguno por lo que significa para ambos poder ganar. Vamos con mucha ilusión y positividad porque en los últimos enfrentamientos hemos sabido luchar y competir. Los últimos derbis el Betis se ha puesto a un nivel muy bueno para estos partidos y eso nos da confianza".

Y es que Joaquín tiene claro el camino a seguir para que el Betis consiga un buen resultado: "Va a ser un partido de mucha intensidad, mucho ritmo. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y tener esa agresividad que estamos mostrando en los últimos encuentros, ir a los partidos desde el principio, con esa agresividad e intensidad sin perder nuestra filosofía. Es nuestro estilo y con eso tenemos que ir a por la victoria".

Tampoco olvidó Joaquín, con su habitual alegría y sentido del humor, cómo lo recibirán en el Sánchez-Pizjuán tras su guasa por la eliminación sevillista ante el Slavia: "Espero que me reciban con mucho cariño (risas). Espero recibimiento como son en los derbis. No te van a regalar nada. No te van a ofrecer nada. Personalmente, estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos, una vez que pite el árbitro lo que tengo que hacer es centrarme en ayudar al equipo a conseguir la victoria y nada más".