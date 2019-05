El futuro de Júnior es una de las incógnitas de la planificación del Betis. Real Madrid y City siguieron los pasos del lateral izquierdo, aunque las lesiones musculares frenaron su progresión, de ahí que ahora el propio jugador se centre en acabar la temporada.

"Queda esta última semana de competición, tengo que estar centrado en el Betis, es lo que toca. Después en el verano, pasará lo que tenga que pasar. Sólo pienso en jugar bien ante el Madrid y sacar una victoria, para que no parezca que todo sean tan malo. Luego, ya veremos", ha afirmado Júnior en Cope Sevilla, donde tampoco ha querido calificar de fracaso la temporada: "No utilizaría esa palabra, la temporada empezó bien, había una ilusión tremenda. Sería más una decepción, te ilusionas de una manera increíble y luego llega el batacazo de la caída del equipo. Pero llevamos dos años seguidos luchando por Europa, nos hemos caído en las cuatro últimas jornadas".

También se ha referido el hispano-dominicano a esas lesiones que frenaron su crecimiento. "Me ha tocado conocer la otra cara del fútbol, no fueron lesiones graves, pero la recaída sí me tuvo tiempo fuera. Fue mala suerte, venía de reaparecer contra el Atlético, volví a jugar contra el Valencia y me encontré bien. Contra el Rennes volví a recaer, no creo que nos precipitásemos, sino que tuve la misma lesión del Espanyol, quizá el músculo no estaba preparado", ha comentado Júnior, que ha apuntado una de las posibles causas del bajón del equipo: "En el segundo tercio de al temporada estábamos vivos en todas las competiciones y en las semifinales de la Copa. El problema fue después, las eliminaciones nos hicieron daño en lo mental, el equipo no ha podido reponerse bien, o el fútbol también se ha cebado con nosotros".