Júnior, entre el Real Madrid y el Manchester City

El nombre de Júnior marcará el mercado estival del Betis, al menos en el capítulo de salidas. Aunque la nueva lesión muscular ha supuesto un golpe para el lateral hispano-dominicano, que se marchó entre lágrimas de Roazhon Park, tanto el Manchester City, con el propio Pep Guardiola a la cabeza, y el Real Madrid permanecen muy atentos al canterano verdiblanco.

El cuadro verdiblanco no posee una oferta encima de la mesa de ninguno de esos dos equipos, aunque sí ha sido contactado para sondear la situación del jugador. Éste renovó su contrato el pasado verano, con un aumento de la cláusula de rescisión que pasó a cifrarse en 50 millones de euros, aunque el precio de salida de Júnior, en principio, sería menor. Fuentes cercanas al jugador indican que el mercado de laterales no suele llegar a esas cifras, aunque no se contemplaría su traspaso por una cantidad inferior a los 30 millones.

En el entorno del Real Madrid se maneja ahora una posible salida de Marcelo en verano, lo que abriría las puertas del conjunto madridista a la llegada de un lateral izquierdo y ahí aparece muy bien colocado el nombre de Júnior. Mientras tanto, el City también piensa en el verdiblanco para aumentar la competencia en su plantilla en un puesto en el que en los últimos partidos han jugado Laporte o Zinchenko, dos futbolistas que no son específicos.

Pese a todo, el presente de Júnior pasa por recuperarse de su nueva dolencia muscular, que lo mantendrá apartado al menos seis semanas de los terrenos de juego, aunque ahora también será igual de importante la recuperación anímica tras este nuevo golpe sufrido por el lateral.

Precisamente, el verdiblanco tiene en su mente la participación en el próximo Europeo sub 21, que se disputa este verano y que podría aumentar su cotización, aunque todo dependerá de la evolución de la lesión y de cuándo podrá reincorporarse al equipo.