23:35 La Junta se acelera y se aprueban varios puntos del día como el presupuesto de la próxima campaña, cifrado en 162 millones de euros y con la posibilidad de alcanzar los 200 en el caso de venta de Lo Celso; también se renueva la confianza en los auditores y se acepta el nombramiento de Rafael Muela como consejero.

22:59 Las personas de movilidad reducida le piden al consejo que mejoren las instalaciones y cumplan la legislación para que puedan tener un mejor acceso al estadio.

22:49 Ricardo Díaz solicita al consejo que estudie limitar las funciones de los consejeros delegados para que las decisiones se tomen en el consejo. "No es por las personas, es por la acumulación de funciones delegadas, que deben estar en el consejo", ha indicado.

Además, este accionista también ha pedido al consejo que en 2020 se abra a más accionistas para que el capital esté representado. Además, también considera poco adecuado que haya consejeros que son empleados retribuidos de la entidad. "Limita su libre independencia y opinión", ha comentado.

22:20 Ha tomado la palabra José Miguel López Catalán, que ha justificado la salida de Serra Ferrer por la necesidad de un cambio en el área deportiva. "Es una decisión importante que tiene que ser comentada. Para organización del área deportiva era una medida necesaria para el crecimiento del club, un área deportiva moderna, es fundamental por encima de cualquier persona. No vamos a entrar en detalles sobre la salida de Lorenzo Serra. Era más cómodo no hacer nada, pero nos mueve el bien del Betis. El crecimiento sólo se puede conseguir con el trabajo en equipo", ha indicado el vicepresidente.

22:16 Concluye la exposición de Ángel Haro, donde ha defendido la gestión del club en todos los ámbitos, destacando el crecimiento económico y deportivo. "Nos dicen que somos buenos gestionando económicamente, pero no se puede separar de una gestión deportiva. No tener una fortaleza económica convierte el éxito deportivo en un sueño de una noche de verano. Lo deportivo es lo más importante, es traer la felicidad a los béticos que llega por esa vía", ha dicho el presidente.

21:53 Se aprueba el punto 2, Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 con el voto a davor del 63,71 de los votos emitidos, por el 35,09% en contra.

21:50 Se comienza a votar el punto 2 de la Junta, después de que varios accionistas hayan vuelto a sacar la figura de Serra Ferrer a escena y hayan solicitado al consejo el regreso del balear o que den más explicaciones sobre su salida.

21:34 Las cuentas quedan aprobadas con el voto a favor del 63,68% de los votos emitidos, por un 35% de votos en contra y un 1,31% de abstenciones.

21:31 El presidente, Ángel Haro, ha tomado la palabra antes de la votación del primer punto y ha puesto en valor la gestión realizada en los tres últimos años, resaltando el crecimiento económico que ha permitido una mejora en lo deportivo. "Haro y Catalán no estábamos en la presidencia con Maciá.nHaro y Catalán con Torrecilla y luego con Serra Ferrer. Yo le hago otra ecuación, Haro y Catalán con una capacidad para fichar de 6 millones de euros, a Haro y Catalán con una venta de 35 millones y comprar por 45. O como este año vender por 100 millones, si se materializa la de Lo Celso, y comprar por 92. No teníamos recursos. La realidad del Betis no tiene nada que ver con la de hace tres años".

21:16 José Antonio Tirado toma la palabra y defiende la gestión económica del consejo y pide el voto a favor para el mismo, tras comparar las cifras con épocas pasadas.

21:00 Comienzan los accionistas a intervenir en el primer punto del orden día, el que trata sobre las cuentas del club. Y empiezan las preguntas a los dirigentes sobre las dudas que surgen en torno al aumento de la deuda del club e incluso el exconsejero Diego García León pregunta si existe liquidez para afrontar pagos a corto plazo debido al aumento del fondo de maniobra negativo.

Un segundo accionista, Rafael García Gordillo, vincula el crecimiento económico del Betis a la presencia de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis y se lleva la ovación de los asistentes. "No le des las gracias a Monchi, dáselas a Serra Ferrer por el crecimiento económico. Casualidad que siempre viene el de Sa Pobla su llegada coincide con el éxito del Betis".

20:15: Informa el presidente, Ángel Haro, que asisten a la Junta 2.655 accionistas, que aglutinan 79.361 acciones, que representan el 51,41% del capital de la entidad, por lo que queda conformada la Junta al superarse el 25% necesario.

La Junta General de accionistas del Betis se ha iniciado con a la espera con el presidente, Ángel Haro, tomando la palabra y guardándose un minuto de silencio en memoria de los béticos fallecidos en 2019 Además del consejo y empleados de la entidad, también han hecho acto de presencia accionistas de referencia como Joaquín Caro Ledesma, Francisco Galera, Miguel Espina, Adriánel expresidente Juan Carlos Ollero, el portavoz de Béticos por el Villamarín, Emilio Soto, o José Antonio Tirado.

Se prevé una Junta tranquila, gracias a la mejora del primer equipo en las últimas jornadas, aunque también se esperan voces discrepantes como la del exconsejero Joaquín Caro Ledesma, quien asistirá además representando las acciones del exvicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer.

Precisamente, la salida del balear, que se produjo en los últimos días del periodo que se analizará en la Junta, será uno de los puntos que tendrán su comentario tanto por parte de los asistentes como del propio consejo, que expondrá los argumentos que llevaron al adiós de Serra Ferrer y también de Quique Setién.

También ha insistido el consejo en la necesidad de aprobar el punto 7 del orden del día, en el que se solicita permiso a los accionistas para disponer de los activos esenciales en operaciones que superen el 25% del valor total de los activos del club en su último balance, una situación que no acaba de ser compartida por algunos accionistas, por más que desde el club se haya asegurado que no se utilizará para vender el estadio Benito Villamarín o la ciudad deportiva.

Los puntos incluidos en el orden del día son:

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio 2019.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

4.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2019-2020.

5.- Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales individuales y consolidada de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierren a 30 de junio de 2020, 2021 y 2022.

6.- Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero Don Rafael Muela Velasco.

7.- Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Exposición detallada sobre el proyecto de la nueva Ciudad Deportiva.