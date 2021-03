La valentía de Claudio Bravo para salir, esa virtud

Triunfo con toda justicia de un Betis que supo aguantar el pulso en alto en un día complicado tras la derrota en el derbi hasta que Nabil Fekir apareció con un verdadero golazo para allanar el camino a los verdiblancos. Además, Pellegrini supo acertar con los cambios tanto antes del partido como durante el mismo, una vez más, para que los suyos fueran capaces de golpear dos veces a un Levante que había planteado el encuentro con un carácter ofensivo.

Claudio Bravo | La valentía del portero hizo que no se contabilizase siquiera la ocasión

Un guardameta arriesga mucho en las salidas, pero cuando un equipo, como este Betis, juega con la defensa muy adelantada, es fundamental que no dude y sea valiente. La fotografía que ilustra este nombre propio no es una ocasión de gol porque el chileno salió con decisión e impidió que Morales pudiera llegar al balón.

Borja Iglesias | Un delantero centro no tiene que marcar un gol para jugar un partidazo

El gallego no pudo marcar ayer ningún gol, probablemente no tuvo ni siquiera ninguna ocasión clara para materializarlo, aunque sí se acercó alguna vez hasta Aitor Fernández, pero esas circunstancias no impiden que hiciera un notable partido para sus compañeros. Abrió los espacios, aguantó el balón, lo puso para atrás y también hizo más fácil el trabajo del resto. Eso también se valora.

Mandi | Estuvo muy oportuno en algunos cruces salvadores

Buena actuación del central verdiblanco para apagar algunos incendios que pudieron ser muy peligrosos para los suyos. Particularmente un cruce en el arranque del segundo periodo que evitó que el Levante tuviera opción para adelantarse en el marcador. Encima también participó en la jugada del dos a cero, así que muy bien.

Álex Moreno | Sumó mucho más de lo que restó, sin duda

El lateral catalán volvía a la titularidad después de mucho tiempo y su actuación, al menos en lo que tiene que ver con el ataque, le aportó muchas cosas al Betis. Estuvo incisivo por su banda y desbordó con calidad gracias a su zancada. Es verdad que también sufrió al principio ante Miramón, pero sumó más que restó.