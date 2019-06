El Betis tiene perfectamente definidas las posiciones a reforzar y la prioridad, en estos momentos, al menos para el comienzo de la temporada, pasa por fichar un delantero referente del gusto de Rubi y un futbolista para el costado izquierdo de la defensa.

Los nombres de Álex Moreno y Borja Iglesias son prioritarios, pero mientras los verdiblancos realizan diferentes gestiones en pos de avanzar en las negociaciones no obvian las diferentes salidas que se pueden producir (nombres presentes con cartel, como Lo Celso, Júnior, Carvalho, Canales, Bartra o Pau) y que aliviarían las arcas del conjunto bético para poder afrontar las diferentes operaciones que están encima de la mesa, algunas, como la del jugador del Rayo Vallecano, bastante avanzadas.

El lateral sigue a la espera de un acuerdo entre clubes y por el punta intenta el Betis seguir avanzando

El acuerdo entre Álex Moreno y el Betis por cinco temporadas es total, pero de momento el futbolista sigue esperando el entendimiento entre los clubes, con ese tira y afloja que debe, a priori, acabar con el jugador franjirrojo vestido de verdiblanco. El joven lateral vendría a competir con Júnior, aunque si el hispano-dominicano acaba saliendo el cuadro de la Palmera el Betis acudiría al mercado a por otro futbolista, con el nombre de Lato en la agenda. El Valencia ya conoce el interés del Betis y de otros clubes en contar con los servicios de un futbolista que con Gayà apenas ha tenido protagonismo esta temporada en el conjunto de Marcelino García Toral.

El otro nombre que sigue cociéndose a fuego lento en Heliópolis es el de Borja Iglesias. Los contactos entre el club verdiblanco y el Espanyol siguen presentes, y aunque el Valencia también se ha fijado en el delantero gallego, el Betis se muestra tranquilo, de momento, a la hora de negociar con los pericos, plantéandole diferentes opciones para afrontar el coste del fichaje del gallego, con esos 28 millones de cláusula de rescisión. Mientras, Borja Iglesias se encuentra de vacaciones en Santiago de Compostela a la espera de ver qué ocurre con su situación en los próximos días.

Lo Celso, Júnior, Bartra, Pau, Carvalho o Canales, entre otros, despiertan interés de clubes europeos

"Creo que, en ese sentido, la decisión no es sólo mía. Mi familia, mis amigos y, sobre todo mis agentes, que saben de esto y en momentos puntales son capaces de serenarte, tienen mucho que ver. A lo mejor tú tienes unas aspiraciones que igual no se ajustan a tu realidad. O sí. No sé. Hay que jugar mucho con eso. Hay que aprovechar los buenos momentos. Es algo que siempre he tenido muy claro. Y, sobre todo, una de las cosas que no he dudado nunca es que cuando he tomado una decisión siempre he considerado que era la adecuada y la que yo quería. A partir de ahí, a luchar por ella y tratar de estar al mejor nivel posible para que todo fluyese mejor", señaló el atacante espanyolista en una entrevista concedida a La Voz de Galicia.

Muchos movimientos en un Betis que está trabajando tanto las posibles llegadas sin perder de vista las ventas que puedan producirse y que le darían plata para ir con más fuerza al mercado.