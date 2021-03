La salida de Sanabria en enero dejó al Betis con tres delanteros -Borja Iglesias, Loren y Juanmi-, que han venido repartiéndose los minutos según el criterio de Manuel Pellegrini. Precisamente, el marbellí, en una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur Radio, ha analizado esa relación que mantienen los puntas, a la vez que ha hablado de su momento personal y el del equipo.

"Por suerte yo puedo decir que en todo el tiempo que llevo en el fútbol, con los compañeros que he compartido puesto me he llevado genial. Con Borja es muy difícil llevarse mal, no sólo con él sino también con Juanmi. Tenemos una relación, quizá una de las mejores. Son personas difíciles de llevarse mal con ellos, compaginamos bien. Con Borja quedamos dos veces por semana, si no algo hacemos mal en nuestra rutina", ha explicado Loren, que también ha indicado esa otra cara de los delanteros cuando no están en racha goleadora: "Cuando no te salen las cosas y no metes goles, te tienes que refugiar en otras cosas, ver las cosas buenas que haces para el equipo. En los últimos años en el Betis siempre se ha criticado a los delanteros, que no han estado tan efectivos de cara a puerta. Aquí han destacado los mediapuntas y los mediocentros. Ellos se benefician de lo que los delanteros hacen. No se nos olvida meter goles de la noche a la mañana. No sólo es gol, también los movimientos que hace, que pocas veces se valoran".

Sobre su situación personal, Loren también ha dejado claro que sólo se marca objetivos inmediatos. "Si algo he aprendido, no sólo tienes que mirar lo personal, sino todo el conjunto. Estoy aquí muy bien, es donde siempre he querido estar. Al final de temporada se verá lo que me pasa por la cabeza, lo que yo le transmita al club que quiera hacer o lo que el club me transmita a mí. Ahora mismo si puedo seguir sumando minutos, soy ambicioso y lo que quiero es jugar, ahora estoy en ello. Estoy trabajando para cuando salga cal campo romperme la cabeza para ganarme un puesto de titular", ha señalado el delantero, que también está acostumbrado a todos esos rumores de salida: "Son siete años entre Betis B y primer equipo y nunca he estado un mercado tranquilo. Algo estaré haciendo bien para que los equipos se interesan por mí. Puedes mirarlo por dos partes y yo siempre lo hago por el positivo. Al final de temporada se hablará y no sólo de Loren, pero ahora estamos centrados en los diez partidos que quedan, queremos clasificarnos para Europa y es el objetivo que tenemos, será bueno para todos".

También se ha referido Loren al cambio experimentado por el Betis en estos últimos meses. ""punto de inflexión de este equipo fue a raíz de que tuvimos muchísimas bajas y veníamos de una racha mala, que al Betis todo el mundo lo daba por muerto e hicimos una unión muy buena. Cogimos una racha muy buena y sacamos los partidos sin jugadores importantes, todo el mundo se implicó. También me fijo en que me tocó jugar una serie de partidos y cuando jugaba el equipo sumaba y no perdía. No vale para nada, son datos que no sirven, pero también te hace ver que estás haciendo las cosas bien, aunque no sea lo más vistoso. El trabajo vale para el equipo, que es lo más importante siempre", ha comentado el marbellí, que ha resaltado ese beneficio del colectivo: "Estamos en una racha y todo lo que haga el míster funciona, encadené partidos titular y funcionó, decidió cambiar y también. Dentro de mi situación personal, que no está siendo como yo quería, el equipo está funcionando en resultados. Eso también ayuda a superar los momentos difíciles".