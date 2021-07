El Betis quiere fichar centrales. Así aparece en la hoja de ruta marcada por Manuel Pellegrini y Antonio Cordón, que ahora tiene bien colocado en su lista al brasileño Lyanco Vojnovic, después de que Fabián Balbuena prefiriera los millones del Dínamo de Moscú y que la Lazio tampoco haya puesto facilidades con Luiz Felipe, dos de las opciones preferidas por los técnicos durante este duro mercado estival.

Lyanco es un defensa de 24 años, internacional en las categorías inferiores tanto de Serbia como de Brasil, y que fichó por el Torino en 2017 procedente del Sao Paulo, al que pagó 7 millones de euros. Aunque el central tenía una gran proyección, en el conjunto turinés no ha acabado de dar ese salto de calidad esperado, de ahí que tanto el club como el jugador estén abiertos a una salida, que el Betis pretende que sea en forma de cesión con opción de compra.

Aunque la pasada temporada disputó 23 partidos de la Serie A con el Torino, tanto Lyanco como el club turinés, que tiene nuevo entrenador con Ivan Juric, verían con agrado una nueva aventura en la Liga española. Eso sí, la operación tampoco es sencilla. El Torino ha estado solicitando diez millones de euros a los equipos que, como el Bolonia, preguntaron por Lyanco, por lo que los dirigentes béticos tienen tarea por delante para convencer a Urbano Cairo, el máximo dirigente del Torino y con el que ya negociaron la venta de Tony Sanabria el pasado mes de enero.

Como ya dejó claro Antonio Cordón en la presentación de Rui Silva, el Betis tiene que activar la operación salida antes de acometer nuevas operaciones, una cuestión que retrasa el plan deseado por Pellegrini, que quería contar con un central cuanto antes. Si la idea del chileno es que al menos un defensa hubiera podido empezar la pretemporada, ahora su deseo sería que estuviera en la concentración de la próxima semana en Inglaterra, donde los verdiblancos tienen previsto disputar sendos amistosos ante el Derby County y el Leeds United.

"El trabajo por parte de los profesionales y la junta directiva está realizado, falta esperar a saber los márgenes que nos autoriza LaLiga de posibles ventas, salidas, porque hasta que eso no se produzca no podemos avanzar en nuestros objetivos. Nos queda un mes y medio que creo que va a ser muy divertido", aseguró Cordón durante la presentación de Rui Silva. "Nos gustaría reforzar alguna posición, pero hay que tener en cuenta las limitaciones. Hasta que no se libere ficha, no podemos traer a nuevos jugadores", añadió el presidente, Ángel Haro.

El nombre de Lyanco está bien colocado en la agenda bética, que viene peleando por el central desde que finalizó la pasada campaña. El deseado Luiz Felipe fue tasado por la Lazio en 12 millones de euros cuando el Betis solició un préstamo e incluso el club romano tiene en mente ampliar el contrato que finaliza en 2022.

Otras alternativas sondeadas por los heliopolitanos, como las de Rugani o Maksimovic, tienen el problema del alto salario, un aspecto que el Betis mira con lupa este verano. De igual forma, los técnicos también han tenido dudas con Musacchio, un central de nivel pero con problemas de lesiones en los últimos tiempos.

Con todo, Antonio Cordón no sólo busca un central, sino que la idea de la entidad sería la de contratar a dos jugadores para esa posición, teniendo en cuenta que Sidnei no entra en los planes de Pellegrini. Mientras llegan esos ansiados fichajes, con Lyanco como nueva alternativa, el técnico chileno cuenta con Kike Hermoso como alternativa de la casa, aunque la idea es que el joven siga fogueándose en el Betis Deportivo.