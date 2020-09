Cariño para el mejor Fekir

El Betis volvió ayer al trabajo en la ciudad deportiva con los cinco sentidos puestos en el encuentro del próximo sábado frente al Real Madrid. Una cita que los verdiblancos tienen ya en la mente y para la que espera estar Nabil Fekir, que ayer, después de la charla previa al trabajo matinal, se retiró al interior de las instalaciones de la ciudad deportiva para ser tratado por los fisios del club verdiblanco y trabajar en el gimnasio, ya que acabó tocado el partido ante el Valladolid tras recibir un golpe en el muslo del que tuvo que ser tratado en la primera pausa de hidratación.

El galo, pieza clave para Manuel Pellegrini, espera poder unirse lo antes posible al grupo cara a llegar en las mejores condiciones posibles al choque ante el conjunto blanco, una cita en la que el campeón del mundo con Francia espera volver a brillar, como hizo en el pasado curso en el duelo en el Benito Villamarín.

Fekir tuvo que ser tratado en la primera pausa de hidratación del domingo por un golpe en el muslo

Aquel encuentro, el último con público en Heliópolis, acabó con victoria (2-1) verdiblanca en un partido en el que el ex del Lyon dejó grandes detalles de calidad, siendo un constante peligro cayendo a la izquierda y dejando en evidencia a Militao, en más de una ocasión, con regates espectaculares. Fekir demostró el curso pasado que se crece en las grandes citas y el sábado tiene una nueva oportunidad de demostrarlo, tras su discreta actuación en Vitoria y mejorar ante el Valladolid marcando un gol (de penalti). El galo debe ir poco a poco cogiendo su mejor versión para poder ofrecer mucho más de lo que dio la última temporada, donde alternó actuaciones muy buenas con otras discretísimas, con un rendimiento que por calidad y potencial debería ser mayor que hasta ahora, algo que espera conseguir Manuel Pellegrini.

Pellegrini ya ha dejado claro que espera que no se produzca la salida del club del ex del Lyon

El técnico chileno ve en el jugador nacido un Lyon un futbolista formidable y pese a que no pudo contar con él varios días en la segunda parte de la pretemporada lo puso de titular en los dos primeros encuentros del campeonato, mostrando en sus últimas comparecencias públicas el deseo de seguir contando con él todo el año pese a ser un futbolista con mucho cartel en el mercado europeo: "Jugadores como Fekir lo van a querer muchos equipos. No sé si va a venir un equipo con mucho dinero. Tiene un precio importante, no sé si un equipo vendrá con ese dinero. Sería una pérdida importante para nosotros. Espero que no se produzca".

En la retina del bético están los regates a Militao en el encuentro de la última campaña en el Villamarín

Una opinión clara del entrenador del Betis sobre la situación de Fekir, que tras una primera temporada en el Betis y en Sevilla se encuentra perfectamente adaptado tanto al club como a la ciudad, siendo un jugador muy querido por sus compañeros en el vestuario. Además, habla perfectamente castellano y se entiende muy bien con sus compañeros, que agradecen mucho el oxígeno que en algunas fases del partido da el galo a su equipo cuando aguanta la pelota.

El francés está muy bien adaptado al club y a la ciudad, y es muy querido por sus compañeros

"Es un chico que se metió muy rápido en el vestuario, es muy querido. El año anterior tuvimos a Lo Celso, que es un jugadorazo también, se fue al Tottenham y vino Nabil, y son dos jugadores de las mismas características o parecidas, aunque igual Nabil es más de ataque, pero es un jugador que nos da mucho y muchas veces nos oxigena mucho el juego, aguantar la pelota, girarse... Nos ayuda mucho", indicó Canales en una entrevista en El Larguero al ser cuestionado por Fekir, que recibe mimos para que el Betis saque provecho de sus excelentes dotes con el balón.