Pellegrini: "El Eintracht nos dejó vivo y vamos a intentar demostrarlo en su estadio"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa desde el Deutsche Bank Park de cara al partido de este jueves ante el Eintracht, tratando diferentes cuestiones.

Estado anímico de la plantilla

"La plantilla está muy bien, y no sólo por el último triunfo en la Liga. Nunca estuvo alicaída. El estar en tres competiciones, ya en final de Copa y peleando por jugar la Champions siempre levanta el ánimo. El equipo se vio fortalecido por ese triunfo del domingo para seguir peleando por un lugar en la Champions la próxima temporada".

Cómo se afronta el partido

"El equipo es consciente de que tiene que remontar un resultado que pasa muchas veces durante un partido, y aquí tenemos un partido completo. Jugamos ante un equipo creativo. Tenemos que estar concentrados defensivamente, y será importante para los dos equipos marcar primero. Para nosotros, mientras antes igualemos el marcador de la ida, mejor. Tenemos que jugar nuestro fútbol y con mucha concentración defensiva".

Partido de ida

"Cuando uno pierde siempre cree que pudo hacer algo más. En el primer tiempo jugamos bien. En el segundo, ellos tuvieron tres o cuatro ocasiones claras. Nos dejaron vivos y tenemos que intentar demostrarlo en su estadio. Si no somos capaces, ellos serán justos vencedores".

Rendimiento de Rui Silva

"El rendimiento del plantel completo es muy alto, por eso me ha permitido hacer rotaciones. Eso está basado en el rendimiento de los jugadores. En la portería tenemos a Bravo, un jugador importante con trayectoria, y tenemos otro portero con un rendimiento muy bueno como el de Rui. En la portería y en otras demarcaciones estoy contento".

Sanción de Fekir

"Me parece una sanción esperada. Seguramente iba a ser más de un partido. Tampoco la expulsión fue una agresión fuerte. Me parece una sanción justa. Así es el fútbol, ahora jugaremos dos partidos sin él y el que lo reemplace tendrá que jugar al nivel que ya demostramos otras veces cuando no estuvo Fekir".

Qué partido espera

"Espero un partido parecido al de nuestro campo. Dos equipos ofensivos que van a buscar el gol más que refugiarse en el marcador. No creo que ellos cambien la dinámica de su juego. Saldremos con el mismo funcionamiento de siempre. Saldremos a buscar el partido desde el comienzo y ojalá podamos marcar el primer gol para lograr tranquilidad. Hay que hacer un partido muy completo".

Ensayo de los penaltis

"Los penaltis no se pueden entrenar. Se entrenan en un estadio vacío y luego cuando se ejecuta el lanzamiento el campo lleno y hay más presión. No es indispensable prepararlos. Si llegamos a los penaltis tenemos a Rui Silva. Espero pasar de ronda sin tener que llegar a los penaltis".