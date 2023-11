Betis: Pezzella, el 'maestro' de Chadi Riad en el campo

Chadi Riad, a sus 20 años, está viviendo un proceso de aprendizaje en el Betis. La lesión de Bartra le ha abierto la puerta de la titularidad y el internacional marroquí lo está aprovechando.

Sabe que es su momento y no quiere desaprovechar las oportunidades que Manuel Pellegrini le está dando, sintiéndose muy feliz de haber llegado a un conjunto verdiblanco donde siente muy buenas sensaciones. "Antes de los partidos siempre estoy muy nervioso. Vengo de Primera RFEF. Pero luego, cuando estoy dentro del campo, miro a los jugadores que tengo al lado y me tranquilizo. Es imposible jugar mal con esta gente. Actúo tranquilo, me dicen todo lo que tengo que hacer ante mi falta de experiencia y me siento bien con ellos", comentó ayer en una entrevista en los medios oficiales.

Chadi, sobre Sokratis "Me da también buenos consejos, se le ve buena persona y ha jugado en grandes equipos"

Y uno de los jugadores que más lo aconsejan es Germán Pezzella, su pareja en el eje de la zaga y del que tanto está aprendiendo: "Me ayuda mucho y me gusta su sinceridad conmigo. Me riñe cuando me tiene que reñir. Me dice lo que está bien y mal, y se lo agradezco mucho. Para mí es una leyenda. Me está enseñando a dar mis primeros pasos en el fútbol profesional".

Otro compañero en la defensa que también le está dando muchos consejos es Sokratis. "Tiene una carrera impresionante. Ha jugado en muchos equipos Top. Se le ve buena persona desde el primer día. Me da consejos. Me siento a gusto con él, igual que con Pezzella. Hay que aprender de los mejores", señala Chadi, que tiene muy claro el futbolista al que le gustaría parecerse a medida que vaya creciendo como futbolista: "Mi ídolo desde pequeño es Varane. Me gusta la rapidez que tiene, como defiende a campo abierto. Es mi jugador favorito, al que me quiero parecer".

Compañerismo "Assane es uno de mis mejores amigos; es muy humilde, como yo, viene a aprender de los mejores"

El defensor del conjunto heliopolitano también tuvo bonitas palabras sobre Abde y Fekir, con los que mantiene una buena relación. "A Abde llevo tiempo conociéndolo y nos llevamos muy bien. Fekir es muy buena persona, amigable y desde el primer día hicimos migas. Abde es Top. Con la temporada que hizo el año pasado en Osasuna demostró que es un gran jugador", manifiesta Chadi, que no se olvida de Assane Diao, con el que también ha hecho buenas migas este curso: "Es uno de mis mejores amigos en el equipo. Hice buenas migas con él. Es un chico como yo, muy humilde. Que viene a aprender de los mejores. Le están saliendo las cosas bien y me alegro".

De esta forma, Chadi Riad sigue dando pasos adelante en su formación. Pellegrini le está dando confianza y el zaguero le responde en el campo. "Es un entrenador con mucha experiencia. Lleva muchos años entrenando. Aprovecho esa experiencia que tiene para aprender de él", señala Chadi Riad, que busca una nota alta en su proceso de aprendizaje.