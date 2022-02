El último aliento de la afición al Betis antes de viajar a Vallecas (vídeo)

La afición bética ha hecho acto de presencia en buen número en los aledaños de la ciudad deportiva para darle el último aliento a su equipo antes de poner rumbo esta tarde hacia la capital de España para disputar mañana el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey.

El autobús del Betis ha tenido que ser escoltado por efectivos de la Policía Nacional para poder avanzar ante el calor de unos aficionados entregados al máximo con su equipo ante la ilusión de poder ver a su equipo disputar una final y ganar un nuevo título de Copa.

Ya el pasado domingo, al finalizar el partido ante el Villarreal, la parroquia verdiblanca pidió a sus jugadores salir de vestuarios para ofrecerles el máximo apoyo ante tan importante compromiso pese la derrrota encajada ante los amarillos, en un nuevo ejemplo de apoyo incondicional a un grupo de jugadores comprometidos al máximo.

El propio Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa ofrecida este martes por la mañana en la previa al partido de Vallecas, agradecía a la afición verdiblanca ese gran gesto que tuvo con sus futbolistas, a los que ve conscientes de lo mucho que está en juego en este doble enfrentamiento con los franjirrojos.

"Después de ver la hinchada, uno no puede no ser consciente de lo generado por el equipo. La actitud de los hinchas del Betis de quedarse a animar tras perder el otro día me pareció positiva y buena para el equipo. No pueden pretender ganar todos los partidos ni sentir frustración, lo importante es que el hincha esté contento. El jugador está concienciado de que tiene que darlo todo en la cancha. Me alegro mucho de la hinchada del Betis por su reacción ante una derrota", indicó Pellegrini, quien ha vuelto esta tarde a sentir el calor de la hinchada heliopolitana.