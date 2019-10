Dentro de la rueda de prensa, otro tema que ha tratado Joaquín, además del momento deportivo del Betis y la situación que se vive en Cataluña, es el de su renovación de contrato, manifestado lo siguiente:

Renovar un año más

"No lo sé. Está habado, que no hay ningún tipo de negociación porque no creo que haga falta. Estamos esperando el momento que se vea, o que yo lo vea bien y nos podamos sentar y cerrarlo”.

¿Dos años o uno?

"Vamos a ir de uno en uno. No estamos para firmar muchos más. La edad al final está ahí. Me siento fuerte, bien. Estoy disfrutando, pero eso es secundario. Para mí lo más importante es coger esa racha positiva donde el equipo crea y seamos capaces de sacar partidos adelante con más solvencia. Hay plantilla para engancharnos lo antes posible a la zona media alta y pelear por el objetivo de estos años, para eso crecemos en plantilla e identidad".

Ganar la Europa League en 2021

"Los sueños son caros y bonitos, pero ¿por qué no? Queda mucho si renuevo un año más. Siempre he tenido la ilusión de retirarme en un momento bonito. Uno intenta irse por la puerta grande, pero no es lo que me preocupa. Cuando llegue el momento y mi cuerpo y mi mente me digan 'hasta aquí'. Ojalá me pueda retirar en un momento especial, donde el Betis esté en Europa o pueda lograr un título deseado desde hace tantos años. Estamos en el camino, llevamos varios años haciendo las cosas bien. Cada año exprimiendo la plantilla. Cada vez aumentando de nivel y exigencia, y esto te lleva a un camino, pelear con los mejores y jugar finales y tarde o temprano va a llegar porque tenemos armas para poder hacerlo".