El Betis se medirá al Wolverhampton en pretemporada

El Betis ha dado a conocer este viernes un nuevo adversario al que se medirá durante la pretemporada, el Wolverhampton. Los verdiblancos se medirán al conjunto inglés el sábado 24 de julio, en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción, a partir de las siete de la tarde.

Anteriormente, el Betis ya se habrá medido al FC Winterthur el sábado 17 de julio (15:00, Stadion Schützenwiese) y después del choque ante el Wolverhampton lo hará ante otro equipo británico, el Derby County el miércoles 28 de julio a las 20:00 en Pride Park.

De esta manera ya van conociendo los aficionados del conjunto verdiblanco los rivales a los que su equipo se medirá en una pretemporada dividida entre Suiza, Sevilla, Inglaterra y Marbella. También, el Wolverhampton ha confirmado el amistoso ante los heliopolitanos.

⚽️ @crewealexfc ⚽️ @RealBetis_en ⚽️ @stokecity ⚽️ @Coventry_City ⚽️ @RCCeltaEN Bruno Lage's first pre-season schedule as the team prepare for the 2021/22 @premierleague campaign. 🗓🐺