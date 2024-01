Betis: La cuesta abajo de William Carvalho

El futbolista del Betis William Carvalho está firmando hasta el momento una temporada a muy bajo nivel. Su rendimiento está ya muy lejos del que llegó a mostrar en la campaña en la que los verdiblancos acabaron ganando la Copa del Rey e incluso, el pasado curso, firmó algunas actuaciones en las que dejó buena muestra de su calidad, aunque también otras en la que ya iba desprendiendo cada vez peores sensaciones en su fútbol.

Hasta el punto de que en verano estuvo bastante cerca de salir al fútbol árabe, cosa que finalmente no sucedió. Continuó a las órdenes de Pellegrini, aunque con problemas físicos que le han impedido tener continuidad. Cuando ha jugado, además, tampoco su fútbol ha sido bueno; al contrario, muy apático. De ahí la sensación que desprende en estos momentos, pese a que aún tiene tiempo de recuperar un nivel óptimo, de final de ciclo en Heliópolis, después de cinco temporadas como verdiblanco y pese a tener contrato hasta 2026. Y es que el rendimiento del internacional portugués como bético va cuesta abajo.

Último precedente El portugués volvió a evidenciar ante el Alavés, en los 45 minutos que jugó, que está en horas bajísimas

William Carvalho no empezó la presente campaña con buen pie, ya que se lesionó en el derbi disputado en la pretemporada en tierras mexicanas por una dolencia muscular en el gemelo derecho que le hizo perderse los seis primeros encuentros de Liga y el comienzo de la fase de grupos de la Europa League. Fue en Los Cármenes (1-1) donde tuvo sus primeros minutos de este curso, estrenándose ante su afición en el choque ante el Valencia, donde en la media hora de juego que disputó cuajó una buena actuación, la cual destacó Manuel Pellegrini en la sala de prensa: "Que juegue William va a depender de su rendimiento. Ya dije hace dos años que este equipo es peor sin él. Tiene una facilidad de jugar al fútbol tremenda y aún no lo hemos podido juntar con Isco y Fekir. Me alegro mucho de tenerlo recuperado después de mes y medio. Ojalá sea un gran aporte para el equipo".

Mercado Pellegrini siempre le ha sacado rendimiento por sus buenas virtudes; ahora su futuro es una incógnita

Sin embargo, la irregularidad continuó en su juego pese a gozar de minutos de juego por parte del preparador chileno hasta que tuvo que volver a parar, en esta ocasión, por un problema muscular. Una vez superado, volvió a tener minutos en Anoeta (17’), ante el Girona (45’) y el Celta (66’) en Liga, en la derrota y eliminación de la Europa League en casa ante el Rangers (82’) y en la segunda parte (45’) de la eliminatoria de Copa ante el Alavés, donde volvió a mostrar que atraviesa por un pico muy bajo de rendimiento, tanto en labores de creación y distribución como en tareas defensivas.

Así, su futuro en este mercado invernal o ya en verano es una incógnita, salvo que eleve su nivel para volver a convertirse en una pieza importante para Pellegrini en un centro del campo donde el chileno cuenta con bastantes mimbres. Tanto para la Liga como para la Conference League, en ese objetivo de jugar la Europa League el próximo curso, Pellegrini necesita recuperar un buen nivel en muchos de los jugadores actuales de la plantilla, como es el caso de William Carvalho, al que siempre le ha exigido y sigue exigiendo al máximo en busca del mejor rendimiento posible, el cual ahora está en continua cuesta abajo.