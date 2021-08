El Betis, a día de hoy, tendría que dejar fuera a tres futbolistas de la lista para la Liga Europa

El viejo dicho de “antes de entrar dejen salir” cobra particular vigencia en el presente verano para el Real Betis Balompié. Muchos comentarios después del empate en Mallorca de la escuadra de Pellegrini, especialmente por el pobre juego de la primera mitad han girado en torno a que la plantilla se le ha quedado corta a la entidad. Todo lo contrario, a día de hoy, sobrepasado el ecuador del mes de agosto, un total de tres futbolistas no podrían ser inscritos en la lista A para disputar la próxima Liga Europa.

Es el fruto de contar actualmente, pendiente de diferentes salidas lógicamente, con 27 futbolistas, dos de ellos con dorsal del filial de momento, como Rodri y Rober. El Betis tiene un claro excedente en su nómina y hasta que no se desprenda de algunos de los futbolistas que no cuentan para Pellegrini no podrá incluir a ninguno más en la relación de 25 que establece LaLiga, 21 en el caso de la UEFA, donde Joaquín, Rodri y Rober tendrían que ser fijos en la relación A para que pudieran ser un total de 24 profesionales.

De momento, no hay ningún futbolista más en la plantilla heliopolitana que cumpla con las condiciones exigidas para ser considerados como club-trained. Así se denomina a los canteranos con la condición de que el futbolista haya estado inscrito en Betis en este caso de forma continuada, o no, durante al menos tres temporadas completas o 36 meses entre los 15 y los 21 años de edad, ambos inclusive. No importaría la nacionalidad del futbolista, sólo ese periodo de vigencia, estimándose como temporadas completas aquellas en las que el jugador cumple 15 y 21 años de edad también.

Españoles La plantilla verdiblanca tiene un total de 14 piezas dentro del grupo de cuatro exigidos de ‘nacionales’

Con ese requisito, el Betis sólo dispone en estos momentos de tres futbolistas en su plantilla. A saber, tanto Joaquín como Rober han estado una infinidad de temporadas en los escalafones inferiores del club y con ellos no habría ninguna duda.

Más justito era el caso de Rodri, pero este periódico consultaba el dato dentro del propio club verdiblanco y se apuntaba que cumple el requisito al tener ahora mismo 21 años y haber llegado a la cantera en la temporada 16-17, por lo que entraría dentro de los límites de los tres años entre los 15 y los 21.

Hay otros nombres que, lógicamente, el aficionado asocia con la condición de canteranos, pues su procedencia en todos los casos era el Betis Deportivo, pero ninguno de ellos podría ser inscrito en la lista A de la UEFA con esta categoría. Se trata de Édgar, Paul, Yasin Fekir, Aitor Ruibal e incluso el propio Loren, que no estuvo tres años antes de cumplir los 21.

Norma Para ser considerados como canteranos por la UEFA deben haber estado tres años entre los 15 y 21

Igualmente llamativa es la situación de Juan Miranda, un jugador que salió de los equipos nodrizas del Betis, pero que no cumple ese periodo de exigencia debido a que casi todo el tiempo entre los 15 y los 21 años lo ha pasado en el Barcelona, adonde se marchó en la edad cadete. En su vuelta, la pasada campaña, contaba con 20, cumplidos el 19 de enero de 2020, pero no llega a los tres años con esa condición.

Contando con Édgar, Aitor Ruibal, Loren y Miranda, el Betis tendría en estos momentos 14 futbolistas dentro del grupo conocido como association-trained, los españoles en un lenguaje más cercano, que hayan estado inscritos en algún club de la Federación Española de Fútbol durante ese periodo entre los 15 y los 21 años.

Son los casos de Joel Robles, Montoya, Bartra, Édgar, Víctor Ruiz, Miranda, Álex Moreno, Canales, Camarasa, Aitor Ruibal, Tello, Juanmi, Borja Iglesias y Loren. En esa situación sí hay un excedente, pues la UEFA sólo exige un mínimo de cuatro.

Miranda El lateral de Olivares se inició en el Betis, pero se fue en cadete y hasta los 20 años no volvió

En total, se permiten 17 plazas de libre circulación, que da lo mismo su procedencia con la excepción en España de que sólo tres de ellos sean extracomunitarios. Por ahí entrarían Rui Silva, Claudio Bravo, Sabaly, Sidnei, Guido Rodríguez, Paul, Guardado, William Carvalho, Diego Lainez, Nabil Fekir y Yasin Fekir.

En definitiva, el Betis tiene un excedente de plantilla de tres futbolistas para las competiciones europeas. Eso no quiere decir que no pudiera arrancar la temporada con sus licencias actuales, pues tanto Rodri como Rober están momentáneamente con fichas del filial, sólo que tres futbolistas no podrían ser inscritos en competiciones europeas. Es una situación que ya se da en otros clubes y, por ejemplo, por mirar en el más cercano, el Sevilla dejó fuera en el verano de la pasada temporada a Gnagnon y Aleix Vidal.

Filial Loren, Édgar, Paul y Aitor Ruibal fueron jugadores del Betis Deportivo, pero no cumplen los requisitos

Sin embargo, no es difícil presuponer que en el Betis actual deben estar en la rampa de salida jugadores como Joel Robles, Sidnei, Loren o incluso William Carvalho si algún club quisiera contratarlo en esta recta final del mercado. Y no se puede descartar incluso alguna posibilidad más cuando se agilicen los movimientos para hacer huecos en la plantilla.

Canteranos aparte, como Rebollo, Calderón o algún otro que pueden estar en la lista B, el director deportivo, Antonio Cordón, tendrá dificultades para inscribirlos a todos en la lista A para la Liga Europa.