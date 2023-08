El Betis descarta nuevos fichajes hasta no poder inscribir a los ocho pendientes

Los rumores sobre un acuerdo del Betis con el joven Sergi Altimira, centrocampista del Getafe, a través del pago, incluso, de su cláusula de rescisión, que, al parecer, es de dos millones de euros, fueron descartados rotundamente en el seno de la entidad verdiblanca. No se niega que el medio centro pueda ser una opción en los últimos días del mercado, pero en absoluto se trata de una operación inminente.

En el Betis están mucho más centrados en estos momentos en las matemáticas, en todos los cálculos y las negociaciones con LaLiga, para poder darle a Manuel Pellegrini a la mayor parte de futbolistas posibles entre los que aún no están inscritos con la ficha correspondiente para poder jugar partidos oficiales en la próxima temporada.

Se trata de una situación muy parecida a la agonía vivida en el verano de 2002, con la diferencia de que ésta ahora abarca a doce clubes de la máxima competición española, incluidos algunos que están clasificados para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, particularmente el Barcelona.

Entonces, después de hablar de palancas variadas y otras soluciones económicas, LaLiga aceptó las garantías personales de los pesos pesados del actual Consejo de Administración encabezado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Ahora la cuestión se centra en la ampliación de capital propuesta por los dirigentes y pendiente de debatir el próximo 25 de agosto en la Junta General de Accionistas.

Pero ese día llegará con un escaso margen respecto al cierre de las inscripciones y no está claro que pueda ser aceptado por LaLiga como aval para las mismas. Así que en el Betis, según las fuentes consultadas por este periódico al máximo nivel, se piensa que antes de entrar tienen que dejar salir. O hay algún traspaso, cuestión que parece complicada de no surgir una gran oferta por Guido Rodríguez o por otro futbolista, o hasta que no se hayan formalizado las inscripciones de los ocho futbolistas pendientes no habrá ninguna entrada a la plantilla. Altimira, pues, es un deseo del director deportivo, Ramón Planes, pero, de momento, choca con la situación económica del club verdiblanco.