Setién avala a Kalinic

Con la salida de Sanabria ultimada, el Betis necesita el fichaje de, al menos un delantero, y con esa premisa vienen trabajando los dirigentes, que manejan una amplia lista de opciones, aunque cada una con sus dificultades. Como informó ayer este periódico, el croata Nikola Kalinic es una de esas alternativas por las que viene negociando Lorenzo Serra Ferrer y el delantero del Atlético recibió ayer el aval de Quique Setién, que estaría satisfecho con su llegada. "A mí me encantan todos los buenos futbolistas. Seguro que con nosotros lo haría muy bien, seguro", indicó ayer el cántabro cuando fue cuestionado por Kalinic.

El Atlético busca una salida para el croata, tras tener prácticamente segura la cesión de Gelson al Mónaco, para poder acometer la llegada de Álvaro Morata. Pese a todo, Diego Simeone, entrenador colchonero, tampoco quiere quedarse sin Kalinic antes de medirse al Getafe este fin de semana, debido a que sólo tiene diez jugadores de campo disponibles más el croata. Sólo si se desbloquease la llegada de Morata en las próximas horas –Higuaín ya fue anunciado ayer por el Chelsea– Simeone podría aceptar el adiós de Kalinic, por quien el Betis trataría de cerrar una cesión hasta final de temporada, aunque existen más equipos interesados.

Pero Kalinic no es el único nombre que se maneja en Heliópolis. Lautaro Martínez, Matheus Cunha, Lucas Alario... Las gestiones de Serra Ferrer por un punta de nivel son múltiples, aunque, por ahora, ninguna acaba de fructificar debido a las exigencias de sus respectivos equipos. También controla el Betis otros nombres de futuro como el del venezolano Jan Hurtado, pero la idea de Serra es la de apostar por un delantero que eleve el nivel del equipo, más allá de esa posible llegada de Kalinic para cubrir la salida de Sanabria.

"Mientras el jugador esté conmigo lo voy a utilizar si entiendo que lo puedo emplear, y Sanabria es uno de ellos. Me dedico a trabajar con los jugadores que tengo, que no son muchos, mientras ellos tengan la disposición de estar ahí. Ninguno me ha dicho nada, no está claro que se vaya a marchar", indicó Setién sobre el paraguayo, aunque su salida esté ultimada, mientras que la de otros, como la de Boudebouz, también se espera que se desbloquee en los próximos días.

Aunque el delantero es la prioridad en esta última semana de mercado, tampoco se olvida Serra de otras posiciones. El nombre de Maffeo está bien ubicado para reforzar el carril diestro, una zona donde también gusta el brasileño Emerson, que se encuentra en el Sudamericano sub 20.