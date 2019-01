Kalinic, opción a tiro

Betis se mueve para revolucionar su delantera. A la salida de Sanabria, cuya A falta de ocho días para el cierre del mercado invernal, el. A la salida de, cuya cesión al Genoa está ultimada, a la expera de que el paraguayo pase el viernes el examen médico, como avanzó ayer Sky Sports, se une el interés bético en Nikola Kalinic, el punta croata del Atlético, y en Lucas Alario, atacante italo-argentino del Bayer Leverkusen, en dos operaciones complementarias, aunque cada una con sus aristas.

Tras los avances en la negociación con el Genoa por Sanabria, Lorenzo Serra Ferrer movió ficha y negoció la cesión de Kalinic hasta el final de la temporada. El croata lleva disputados 18 partidos, 11 de Liga, con el cuadro colchonero, en los que ha anotado cuatro goles, y su futuro podría continuar en España de fructificar la negociación iniciada por los verdiblancos. El Atlético le busca destino al croata para hacer hueco a la llegada de Álvaro Morata, de ahí que el Betis se haya interesado en su contratación, que debería resolverse en las próximas horas para que Quique Setién tuviera pronto al

sustituto de Sanabria.

Los verdiblancos pretenden el préstamo del delantero del Atlético sólo hasta el final de la presente temporada

El futuro del paraguayo está en el fútbol italiano. El Genoa está muy próximo a hacerse con sus servicios en forma de cesión hasta junio de 2020 con una opción de compra fijada en más 20 millones de euros. El paraguayo debe llegar a Génova este viernes para pasar el pertinente reconocimiento médico antes de convertirse en nuevo jugador de la escuadra genoana, que se ha decantado por el estilete verdiblanco dentro de las diferentes opciones en las que trabajaba para firmar un recambio por la marcha de Piatek, su goleador. El punta polaco ha firmado por el Milan a cambio de 35 millones de euros, lo que aceleró ayer el interés mostrado por el conjunto del Luigi Ferraris en el jugador del Betis, que veía con buenos ojos un cambio de aires en el caso de que llegaran ofertas importantes, como ha surgido, en este caso, la del equipo genovés.

El Betis firmó a Sanabria en verano de 2016 a cambio de siete millones de euros, la mitad del pase del por entonces jugador de la Roma, y su rendimiento, teniendo en cuenta también las lesiones, no ha sido el esperado. Esta temporada, pese a gozar de la confianza plena de Quique Setién, tampoco termina de convencer a buena parte de la afición bética, que en más de una ocasión le ha mostrado su descontento. Ahora, ante esta situación, el todavía futbolista del conjunto heliopolitano continuará su carrera en el fútbol italiano, donde regresará tras militar en el cuadro romanista y en el Sassuolo.

La opción de Lucas Alario también está presente en Serra, que sigue muy atento a Pablo Maffeo para reforzar el lateral derecho

La salida de Sanabria provocaría todavía más incertidumbre en el futuro de Sergio León, tanteado por varios equipos de Primera División. El delantero de Palma del Río no ha tenido muchas oportunidades por parte de Setién en lo que va de temporada, pero la marcha de su compañero en ataque podría provocar que el palmeño continúe en Heliópolis hasta el final de temporada.

Lucas Alario, según avanzó Lucas Pérez siguen presentes y también otras de futuro como la del El futuro de Sergio León dependerá de esas negociaciones abiertas por Serra Ferrer. La dificultad para avanzar con el Leipzig en el fichaje de Matheus Cunha , una de las opciones preferidas, ha provocado que el balear también haya mostrado interés en, según avanzó columnacero.com , aunque el Leverkusen tampoco está poniendo facilidades. Alternativas comosiguen presentes y también otras de futuro como la del venezolano Hurtado

Al margen de la delantera, Serra Ferrer trabaja para incorporar un jugador que refuerce los laterales y además de Emerson, al que el Betis observa en el Sudamericano sub 20, trabaja en la posible incorporación de Pablo Maffeo, que se ha quedado sin hueco en el Stuttgart, donde su entrenador, Markus Weinzierl, no termina de estar contento con su rendimiento: "Soy honesto. En mi opinión, no hace lo suficiente. Critico su voluntad de actuar. Gonzalo Castro y Andi Beck están actualmente por delante en su posición", indicó Weinzierl en declaraciones al diario Kicker. El club alemán pagó el pasado verano 10 millones de euros por su traspaso, mientras que en Heliópolis la idea, en principio, sería el préstamo con opción a compra.