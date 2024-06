El perfil del Betis en el mercado de fichajes: jóvenes y con contrato a expirar

La revolución iniciada el verano pasado con la salida de algunos de los pesos pesados del vestuario tendrá continuidad en este mercado estival, en la necesaria regeneración de la plantilla que Manuel Pellegrini cree que necesita un equipo cada cierto tiempo. Habrá salidas y llegadas, más de 15 movimientos en total, aunque el perfil de los fichajes los marca la economía del club, que no está para dispendios, y se busca jóvenes a los que revalorizar en un futuro, como el caso de Chadi Riad, y jugadores con experiencia que hayan acabado contrato o estén ante su último año, el momento siempre de venderlos antes de que se vayan gratis, de forma que baja su precio.

El técnico chileno llegó en 2020 y afrontará su quinta campaña al frente del conjunto heliopolitano. De ese primer plantel que tuvo a su disposición quedan en el grupo William Carvalho, Fekir (ambos en el escaparate de ventas), Ruibal y Rodri. También Marc Bartra, que ya dejó la entidad y volvió y su futuro está en el aire, Juanmi y Borja Iglesias, con contrato pero sin contar para el entrenador. Miranda también estaba en 2020, pero acaba contrato este verano y las posturas para su renovación están ahora distanciadas y Guido Rodríguez, que no aceptó la propuesta para seguir, está deshojando las margaritas con las opciones que tenga sobre la mesa.

No es el Ingeniero un entrenador al que le dé miedo apostar por gente joven, como ha demostrado cuando ha tenido que tirar de Assane, de un Miranda y Rodri más jóvenes en ese 2020, Abner, Sergi Altimira o el propio Chadi Riad, a los que Pellegrini se refería al inicio del curso como "jugadores en formación" al no tener experiencia en Primera División, pero prefiere un rendimiento más inmediato y eso lo dan los años de carrera. Pero no se puede comprar a cualquier precio y por ello se buscan futbolistas libres o que estén a un año de vencer sus contratos para abaratar su adquisición. Una mezcla de ambos perfiles es lo que busca el Betis para, de momento, acometer los fichajes necesarios para cubrir las plazas de las bajas seguras: Claudio Bravo, Sokratis, Chadi Riad, Guido Rodríguez y Abner. Pero habrá más por la necesidad verdiblanca de vender, por lo que serán más de cinco los fichajes a realizar.

Han salido ya a la palestra varios nombres por los que se interesa el conjunto hispalense y prácticamente todos cumplen con este perfil. El del lateral izquierdo Wendell fue el último, un jugador de 30 años al que le queda todavía una temporada con el Oporto y que en la campaña recién acabada disputó 36 encuentros con la escuadra lusa. Ante la posibilidad de tener que firmar en este mercado dos laterales zurdos, es una posición en la que se han vinculado otros nombres como los de Sergi Cardona, que acaba contrato con Las Palmas, o Bernat (31 años), al que le queda un año más con el PSG y que este año jugó cedido en el Benfica. En la lista para el carril izquierdo también está el joven Bretones (23 años), que se ha destapado este curso con el Oviedo en Segunda División.

En la portería el objeto de deseo es Álvaro Valles, sevillano y bético y que con un año más de vinculación con Las Palmas abandonará el club isleño dejando dinero en la caja. Su presidente, Miguel Ángel Ramírez, lo tiene claro: "Lo de Álvaro Valles es muy parecido a Sergi Cardona. Le queda un año de contrato, le hemos ofrecido renovar y el representante nos ha dicho que no va a renovar. Habrá que buscarle una salida en verano. Lo echaron del Betis, Las Palmas lo cogió, lo hizo futbolista y hoy es uno de los mejores porteros de Europa. Le hemos tratado de renovar más años y el representante nos dice que no va a renovar. Hay que respetar su decisión y agradecerle todo lo que nos ha dado, a partir de ahí habrá que buscar una solución", dijo en abril el dirigente consciente del plan de ruta a seguir con estos futbolistas. El Betis habría hecho ya una primera oferta que se aleja de las pretensiones iniciales de Las Palmas, que hace unos meses lo tasó en unos inalcanzables 20 millones.

En la zona de ataque no hay que olvidar la opción de Luis Rioja, que casi acaba en Heliópolis el último día del mercado invernal. El cabecense acaba contrato con el Alavés en 2025 y el director deportivo vitoriano, Sergio Fernández, ya dijo que en invierno "pidió salir a otro club". "Ahora somos conscientes de su situación y atenderemos lo que sea adecuado para él y para la entidad, aunque no se descarta que se quede. Tomaremos una decisión que sea buena para todos”, apuntó.

Latasa es una de las opciones en punta. Es propiedad del Real Madrid y su vinculación acaba en 2025 y lleva cedido en el Getafe las dos últimas campañas. Otro ejemplo claro de que el Betis tiene claro cuál es el perfil que busca en este verano.