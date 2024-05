Collado quiere hacerse hueco en el Betis: "Han llegado ofertas, pero sólo estoy enfocado en la pretemporada"

El futuro de Álex Collado todavía está por definir. El catalán, después de una prolífera cesión en el Al-Okhdood Club de Arabia Saudí, regresa al club verdiblanco para valorar diversos escenarios. De hecho, su agente, Albert Botines, estuvo reunido ayer jueves en el Benito Villamarín junto a Manu Fajardo y José Miguel López Catalán para tratar todas las opciones. Sin embargo, pese a las ofertas existentes, el propio futbolista ha reconocido en una entrevista para Radio Marca que su deseo pasa por realizar la pretemporada con el Betis y obtener un puesto a las órdenes de Pellegrini.

"La idea es ahora descansar diez días, que yo creo que me los merezco, y prepararme ya para estar al 100% en la pretemporada con el Betis", admite Collado, aunque no ha recibido comunicación alguna por parte del club bético: "Yo no he hablado con nadie, pero yo firmé cinco años, me fui con la idea de vivir una experiencia fuera y poder volver".

El reto, continuar en el Betis

Collado se mantiene optimista por su continuidad en Heliópolis y no cree que la marcha de Ramón Planes le pueda perjudicar: "Mi reto es quedarme en el Betis. Me gusta ir en objetivo en objetivo y el próximo es hacer la pretemporada y estar a mi máximo nivel. La salida de Planes no tiene nada que ver, al final yo sé muy bien el jugador que soy. Ramón me conoce de hace años y si me fichó es porque sabe que puedo dar el nivel y que estoy al nivel".

"Es el cuarto año consecutivo para Europa y eso es súper bueno. Luego novedades de jugadores que han dado mucho nivel como Isco, como Johnny Cardoso también, que me ha gustado mucho, Ayoze... La verdad que me ha gustado mucho este año", comenta Collado, quien piensa que su figura "sumaría mucho" y "destacaría por la forma de jugar y ayudaría mucho al equipo".

"No, no, en ningún momento. Ahora la idea es, como he dicho, estar a tope para la temporada y que me pueda ver en directo", responde el catalán al ser preguntado por Manuel Pellegrini. Por último, Collado insiste en que el mercado está apartado y el objetivo es la pretemporada: "Si llega alguna oferta, que creo que ya ha llegado alguna, es tema de mis agentes. Yo, como bien le he dicho, estoy enfocado ahora en descansar y prepararme para estar al 100% en la pretemporada para el Betis".