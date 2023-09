El Betis llega al primer parón firmando 7 de 12 puntos posibles y transmitiendo unas sensaciones muy positivas, como se comprobó en la victoria ante el Rayo Vallecano en una comunión perfecta entre equipo y afición. Y todo, bajo la persona que sigue liderando el proyecto del club de Heliópolis, Manuel Pellegrini, quien tras una primera parte bastante gris de sus pupilos tomó decisiones al descanso e introdujo cambios que resultaron clave para la reacción y posterior victoria, la cual llenó de orgullo al hincha bético por ese carácter competitivo que sus futbolistas mostraron en la lluviosa noche de Heliópolis. La DANA Betis ya azota.

MANUEL PELLEGRINI

El chileno fue muy responsable de la victoria ante el cuadro de Vallecas. Requería el partido un toque desde el banquillo verbiblanco tras los primeros 45 minutos: demasiados hombres atrás ante la primera línea de presión del rival, la salida de la pelota era lenta e Isco estaba ahogado ante la superioridad del rival en esa zona del terreno de juego. Y tampoco por los carriles generaba peligro el cuadro de La Palmera.

Cambio La entrada de Guardado dio otro aire al Betis, que le metió una marcha a su fútbol hasta lograr el 1-0

Entonces, a Pellegrini no le tembló el pulso para quitar a Guido –éste también con una amarilla absurda por desplazar la pelota justo antes de que acabara el primer tiempo– para dar entrada a Guardado. El mexicano, mucho más enchufado que su compañero, contagió a su equipo con su energía sobre el campo. El Betis le metió una marcha más al partido y entonces sí que se vieron los mejores minutos de Isco y de Ayoze, sin obviar el buen gol de falta de un Willian José que está recuperando su mejor versión ni a un Marc Roca que también mejoró su rendimiento con el azteca al lado, cortando balones y haciendo faltas tácticas de forma inteligente. Una buena lectura de juego para un futbolista que tras llegar del Leeds United ha encajado a la perfección dentro de la idea de juego de Pellegrini, que a buen seguro, una vez que vuelva William Carvalho, y en función del rival, podrá ir alternando mimbres en el doble pivote por los diferentes perfiles que tiene en los centrocampistas de la plantilla.

Involucrados Isco volvió a firmar otra buena actuación acompañado por un Ayoze que sigue aportando arriba

"En la primera parte tuvimos una circulación muy lenta, no produjimos en el área contraria, no tuvimos la velocidad y la movilidad para hacer daño. Los cambios fueron tácticos, no por las amarillas. Necesitábamos más profundidad por el costado izquierdo y Juan (Miranda) no la estaba dando. Estábamos en una salida muy lenta y Andrés (Guardado) nos podía dar un poco de más dinámica y Guido también estaba con tarjeta. La salida del equipo fue mucho más rápida", explicó el chileno en rueda de prensa tras el partido. De nuevo, presente la buena mano del santiaguino.

LA PLANIFICACIÓN

El fichaje de Abde le permitirá al Betis tener velocidad, desborde y gol. Lo que no tenía y solicitaba Pellegrini. El marroquí pudo comprobar en directo, desde el palco del Benito Villamarín, el ambiente que se respira en el beticismo y cómo se desempeña su nuevo equipo. Pero al conjunto verdiblanco le quedaron dos fichas libres y su entrenador, con esa ambición y exigencia que siempre lleva por bandera, ya mira al mercado invernal para tener un equipo aún más competitivo: "Este grupo en la adversidad se pone más fuerte. La fuerza del grupo es alta. Por otro lado tenemos dos dorsales todavía libres, vamos a ver en diciembre qué tenemos. A lo mejor me hubiera gustado tener un plantel más amplio, hay alguna carencia, pero también debemos ver a los jóvenes cómo responden".

Acoplado Marc Roca ha encajado muy bien en la idea de juego de Pellegrini para el centro del campo

Y muy categórico se mostró Pellegrini al ser cuestionado por el futuro de Luiz Felipe: "No creo que Luiz Felipe sea vendido ya, podría haber sido hasta el 31 de agosto y ahora sería una irresponsabilidad porque nos quedaríamos con dos centrales. Por esto no tengo problema". Discurso sublime, una vez más, del Ingeniero.

Manuel Pellegrini "No creo que Luiz Felipe sea vendido ya, hacerlo ahora es una irresponsabilidad"

EL PAPEL DE ISCO

El nombre propio del Betis en este inicio de temporada es Isco. El jugador de Arroyo de la Miel disfruta sobre campo, ha recuperado su alegría y eso se refleja en su fútbol. Sus giros pisando la pelota, sus controles de balón, sus pases al espacio, sus centros... Todo lo hace con mucho sentido y cuando coge la pelota el fútbol ofensivo del Betis carbura. Su puesta en escena ha sido de nota alta.

Fundamental La comunión entre la grada y al equipo sigue intacta y Abde pudo comprobarlo desde el palco del Villamarín

LA AFICIÓN

50.169 espectadores acudieron el pasado sábado al Villamarín en otra gran respuesta del beticismo pese a unas condiciones climáticas adversas. Pero ni el agua calló el grito constante de apoyo de la grada. Tocaba alentar hasta el final y la parroquia heliopolitana así lo hizo hasta el pitido final, marchándose del estadio disfrutando de una nueva alegría. La DANA Betis, imparable.