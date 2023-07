El Eintracht Braunschweig, colofón a la concentración del Betis en Alemania

El Eintracht de Braunschweig, de la segunda alemana, será este sábado (12:30, Betis TV) en el estadio de esta ciudad de la Baja Sajonia la primera piedra de toque del Betis del chileno Manuel Pellegrini y el colofón de la primera concentración de pretemporada que ha tenido durante diez días el conjunto verdiblanco en Wolfsburgo (Alemania).

El Betis ha entrenado este viernes por última vez en tierras alemanas antes de su primer amistoso, tras el que la expedición verdiblanca viajará a Sevilla para, después de unos días de descanso, desplazarse el próximo martes a una segunda concentración en Saint Georges Park, la llamada casa del fútbol inglés en Burton upon Trent, en el condado de Staffordshire en los Midlands.

Los primeros días de la pretemporada bética han estado marcados por la ampliación hasta 2026 del contrato de Manuel Pellegrini, que se hizo pública el mismo día en el que volaba la expedición hacia Alemania y cuando al chileno, que emprende su cuarta temporada en el Villamarín, le restaban aún dos años de compromiso con la entidad. Otra novedad ha sido el fichaje hasta 2027 del delantero Ayoze Pérez tras su cesión en el mercado de invierno de la pasada temporada desde el Leicester inglés.

No viajó a Wolfsburgo el central Édgar González por su traspaso al Almería, ni tampoco lo hicieron los internacionales (Youssouf Sabaly (Senegal), Germán Pezzella y Guido Rodríguez (Argentina), y los españoles Sergio Canales y los sub 21 Juan Miranda y Rodri), quienes sí estarán ya en Inglaterra. El trabajo de los de Pellegrini ha transcurrido en paralelo a una intensa rumorología sobre entradas y salidas de las que no se ha materializado más que la de Édgar y el regreso de Ayoze, además de las renovaciones del portero chileno Claudio Bravo y el centrocampista mexicano Andrés Guardado, y la cesión al Amorebieta del central canterano Félix Garreta.

Una vez que termine su concentración en Alemania, el Betis tiene anunciados amistosos frente al Mónaco, el miércoles 19 de julio en Saint George's Park, ante el Middlesbrough el sábado día 22 en Chesterfield; y el 28, ante el Burnley en el Nuevo Colombino de Huelva. El próximo 30 de julio, los de Pellegrini emprenderán una gira por EEUU y México, donde en el Akron de Guadalajara está anunciado el 2 de ese mes un partido entre el Betis y el Sevilla, y el 6 de agosto en el Oracle Park de San Francisco ante la Real Sociedad.