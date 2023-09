Granada - Betis: Otro empate para seguir con las dudas (1-1)

El Betis encadenó un partido más sin ganar. Lo tuvo cerca, pero se le escaparon los tres puntos ante un Granda que también hizo méritos para ganar. Con opciones de uno y otro lado, al final un justo empate que no deja contento a ninguno y larga las dudas en el conjunto verdiblanco, que sufrió en defensa.

Tras una primera parte igualada en la que Lucas Boyé estrelló un balón en el palo, el Betis salió mejor en el segundo tiempo y encontró el premio con un zurdazo desde la frontal de Assane, que estrenaba titularidad para hacer su primer tanto con el primer equipo del Betis.

Hola, soy Assane Diao y esta es mi carta de presentación en el debut con el @RealBetis en @LaLiga... CON SÓLO 18 AÑOS 💚🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Wf4VAkQr3x — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2023

Los mejores minutos de los visitantes no tuvieron premio, ya que el VAR anuló el 0-2 de Chadi Riad por fuera de juego de Ayoze, que hace por ir al balón. Con el Betis rozando el gol, llegó el golpe local, en un pase medido de Bryan Zaragoza por la derecha que Lucas Boyé remató de primeras entrando desde atrás.

De ahí al final, la locura. Opciones de los dos lados, con la entrada de William Carvalho al acampo para estrenarse esta temporada, y Borja Iglesias demostrando por qué de momento su sitio de inicio está en el banquillo.

Empate uno que vale para sumar, pero no para recuperarse del tropiezo en casa ante el Cádiz y que mantendrá el runrún por el juego de un Betis que no es capaz de controlar los encuentros, le falta pegada en ataque y atrás le falta seguridad y contundencia para no permitir opciones al rival.