Guardado releva a Joaquín

En el partido homenaje a Joaquín, el portuense dejó su sitio a Andrés Guardado al ser cambiado. Ambos se fundieron en un gran abrazo de largos segundos tras recibir el mexicano el brazalete de capitán en una imagen que simbolizó el traspaso de la capitanía del Betis.

Y es que la continuidad del azteca llevaba ya tiempo encarrilada entre las partes, a expensas únicamente de unos flecos que se han resuelto definitivamente, anunciando ayer la entidad de Heliópolis la continuidad del 18 una temporada más.

"Andrés Guardado continuará ligado al Real Betis Balompié durante la temporada 2023-24. De esta manera, el centrocampista jugará por séptimo año en el club verdiblanco. José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, México, 1986) llegó al Real Betis en verano de 2017. Desde el principio, el jugador mexicano se ha convertido en una de las personalidades más importantes dentro del vestuario. De hecho, en la próxima campaña será el primer capitán del equipo. Desde su llegada, Guardado ha jugado un total de 199 partidos oficiales, en los que ha marcado 5 goles y repartido 17 asistencias", indicó el Betis en un comunicado para anunciar la renovación de un Guardado que cumplirá su séptima temporada en las filas verdiblancas.

Su continuidad ha tenido siempre el visto bueno de Manuel Pellegrini, al igual que la de Claudio Bravo, y desde hace días el propio Guardado tenía claro que su periplo como jugador del Betis no había terminado. "¡Capitán! ¿Por dónde empiezo? Primero, agradecerte de todo corazón todo lo vivido durante estos 6 años juntos. De verdad me siento un privilegiado al haber podido coincidir con un jugador como tú, pero más que nada y más importante una persona como tú. ¡Desde el primer día me di cuenta que eres especial y único! Rápido me entendí contigo porque si algo tenemos en común es que tenemos esa fiel creencia de que la alegría no está peleada con el trabajo y más aún, que sin alegría es muy difícil trabajar y llegar a los objetivos. Así hemos forjado una relación que para mí es muy especial y que por eso me es muy difícil entender un vestuario sin ti. Te voy a echar mucho de menos, amigo. Será imposible sustituirte, pero una cosa sí te prometo: que dejaré todo para ser un digno capitán de nuestro Real Betis Balompié. Te quiero mucho y no tengo palabras para describir ese momento de ayer. Gracias y nos estaremos viendo por ahí jefe", publicó Guardado en Instagram después de aquel día en el Villamarín tan especial para Joaquín.

De esta manera, Guardado ve cumplido su deseo de seguir al máximo nivel en el Betis. Él y su familia se encuentran muy a gusto tanto en el club de La Palmera como en la ciudad y su decisión de llegar al equipo heliopolitano es una de las mejores que ha tomado en su carrera. “No cambio nada lo que yo he vivido aquí. Cuando todos celebraban la Copa del Rey, yo estaba en el centro del campo junto a mi mujer y mi hijo pensando 'qué orgulloso estoy de haber venido aquí, de haber apostado por esto'”, comentaba en una entrevista a ESPN. Así, Guardado toma el restigo de Joaquín.