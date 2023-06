Oficial: Guardado renueva una temporada más con el Betis

El Betis ha comunicado este miércoles por la tarde la continuidad de Andrés Guardado por una temporada más, cumpliéndose así el deseo del futbolista mexicano de continuar defendiendo la elástica verdiblanca.

Al igual que Claudio Bravo, la continuidad de Guardado tiene el visto bueno de Manuel Pellegrini, que ve en ambos jugadores un perfil de futbolistas con experiencia y veteranía en el vestuario de cara a tomar el relevo de Joaquín.

"Sí, seis años ya y voy por el séptimo. Me encanta competir al máximo nivel y por eso me he quedado aquí, para demostrar que no estoy en declive, todavía tengo mucho que ofrecer. Llegué al Betis al inicio de un nuevo proyecto, nos clasificamos para la competición europea y ganamos la Copa del Rey. Lo más bonito que he vivido en el futbol. Creo que me queda un año más al máximo nivel. Terminar a los 37 sería increíble", comentaba Guardado recientemente en una entrevista a ESPN.

El Betis y los agentes de Guardado llevaban ya muchas semanas de negociación y finalmente, después de que se hayan resuelto los últimos flecos, el club verdiblanco y el azteca han sellado un acuerdo por el que El Principito verá cumplido su deseo de defender la camiseta bética otra campaña más.

✍📖🌟"Haz de tu vida un sueño. Y de tu sueño, 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱". pic.twitter.com/Dvp1mgys0X — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 21, 2023

Guardado, por tanto, cumplirá su séptima temporada en el cuadro de La Palmera, que ha emitido el siguiente comunicado:

"Andrés Guardado continuará ligado al Real Betis Balompié durante la temporada 2023/2024. De esta manera, el centrocampista jugará por séptimo año en el club verdiblanco.

José Andrés Guardado Hernández (Guadalajara, México, 1986) llegó al Real Betis en verano de 2017. Desde el principio, el jugador mexicano se ha convertido en una de las personalidades más importantes dentro del vestuario. De hecho, en la próxima campaña será el primer capitán del equipo.

Desde su llegada, Guardado ha jugado un total de 199 partidos oficiales, en los que ha marcado 5 goles y repartido 17 asistencias".