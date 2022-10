Hora de que el Betis cruce el Rubicón y conquiste Roma

Ahora. Es el momento. No cabe más demora. Por los béticos. Y por la historia del Real Betis Balompie en sí. No puede ser que más de 4.000 béticos se enseñoreen de las piazzas y vias señeras de la Ciudad Eterna, que enarbolen bufandas y banderas verdiblancas y que el viento de Roma se lleve las notas musicales de los cánticos béticos antes de que el viento del olvido se lleve a la nada otra aventura europea del club de las trece barras. El Betis necesita hacer algo en Europa de una vez. Es una deuda histórica que urge saldar.

Y es el momento porque hay equipo acorde a las ganas de su nutridísima clientela. La AS Roma de José Mourinho es una vara de medir ideal. Acaba de ganar al Inter en Milán, está en los puestos altos de la Serie A y dispone de un once plagado de jugadores realmente buenos. Si el Betis da la cara y sale por su propio pie del Olímpico de Roma, se convencerá más de que puede cruzar ese Rubicón particular que marca su historia para al fin jugar unas semifinales, por qué no una final de la Liga Europa.

El Betis suma seis puntos de seis en su grupo, pero la Roma perdió ante el Ludogorets en la primera jornada, antes de que los verdiblancos se impusieran a los búlgaros en la segunda. Luego un mero empate dejaría a los béticos por el buen camino para acabar primero, y una victoria en la ciudad de las siete colinas lo dejaría con pie y medio en ese objetivo que lo llevaría a salvar esa eliminatoria con algún rebotado de la Liga de Campeones allá por febrero.

Personalidad El Betis siempre sale a discutirle la iniciativa al de enfrente y esta noche, aunque el escenario y el rival sean glamurosos, lo hará igual

La pasada campaña, Manuel Pellegrini reservó a Nabil Fekir en el Atlético-Betis, cuatro días después el francés fue expulsado en el 4-0 ante el Bayer en Leverkusen y tres días después del fiasco alemán, el Sevilla se llevó otro derbi en Heliópolis (0-2).

Esa semana marcó los límites del Betis tanto en la Liga como en Europa, pues al acabar segundo de su grupo tuvo que jugar una eliminatoria durísima ante el Zenit de San Petersburgo que no lo fue aún más por la picardía de Guido Rodríguez en el pisotón del ruso que llevó al VAR a anular el gol que forzaba la prórroga en Sevilla.

El Betis quiere madurar. Y de hecho, está madurando. En esta Liga, perdió en casa del campeón de Europa, pero lo hizo de pie. Y en Vigo, el pasado domingo, se repitió la historia, hasta el punto de que en la segunda parte, bien pareció que era el Celta y no el campeón de Copa el que actuaba con un jugador menos.Esa madurez en el fútbol español debe extenderla más allá de las fronteras. Y cómo mejor que cruzando el Rubicón, plantarse en Roma y ponerla patas arriba esta noche como primer capítulo de muchos.

Hace cuatro años, el Betis de Quique Setién ya tomó San Siro y derrotó al Milan, pero ese capítulo no trascendió en la historia porque en dieciseisavos de final, unas alturas intrascendentes, el Stade Rennais segó las ilusiones béticas en el Villamarín.

Ahora, el Betis quiere ser otro equipo español que haga historia de la buena en la Europa League y el mejor modo de demostrarlo es empezar a hacer camino al andar, y de momento, marcarle las distancias a la Roma de Dybala, Abraham, Pellegrini, Smalling o Matic.

Firmeza La derrota tan fresca en Vigo no debe mermar la moral de los verdiblancos, que fueron superiores al Celta aun con uno menos

La configuración del once inicial en el partido ante elCelta del pasado fin de semana reflejó que Pellegrini quiere dar un golpe en la mesa hoy. Reservó a Aitor Ruibal, Pezzella, Guido Rodríguez, el mismo Fekir. Y quitó a Borja Iglesias en el intermedio.

Hoy, con todo, el Ingeniero seguirá con esa sutil gestión del vestuario para que todos vayan sumando, todos se sientan importantes porque sabe que es fundamental para la suerte de una temporada con cuatro frentes, incluida la Supercopa de España, en los que responder. Y aunque tirará del grueso de los jugadores que para él son preferentes, no sería extraño que rotara en la portería y tirara de Claudio Bravo, que esta temporada ha sido titular en los dos partidos ateriores de esta Liga Europa, en Helsinki y ante el Ludogorets.

También ha sido titular en ambos partidos continentales la leyenda en activo erigida en el mejor embajador que el betis pueda tener por el mundo, Joaquín Sánchez. Lo normal es que el portuense integre la línea de tres mediapuntas junto con los dos zurdos que le dan vuelo de verdad al Betis, Nabil Fekir y Sergio Canales.Y como punta de lanza, si Pellegrini vuelve a ser fiel a sus rotaciones europeas, el puesto hoy será para Willian José en detrimento de Borja Iglesias.

En la defensa, Aitor Ruibal, que se sentó en el banquillo de Balaídos, apunta a titular –Sabaly volvió a la lista– junto con Luiz Felipe –el brasileño no va a poder jugar el próximo domingo en el Nuevo Zorrilla ante el Valladolid por su expulsión en Vigo–, Pezzella –para Pellegrini es titular por delante de Édgar, y éste además no estuvo muy acertado ante el Celta– y en el flanco izquierdo se abre una duda entre Álex Moreno y Miranda.

En el eje de la zona ancha, Guido va a volver tras no jugar un solo minuto el pasado domingo y lo normal es que lo haga también William Carvalho, quien fue el sacrificado por la expulsión de Luiz Felipe a los 19 minutos ante los célticos.

La Roma de Mourinho aguarda con la moral alta después de imponerse al Inter en Milán. La Joya Dybala, si llega en condiciones al choque, se presenta como la mayor amenaza de un conjunto giallorosso al que le cuesta desbloquear los partidos y que no adopta la línea de regularidad que pretende su intenso y racial entrenador.

Es hora de que el Betis rompa con su destino y haga historia en Europa. Equipo tiene. De momento, toca cruzar el Rubicón y plantarse en Roma con ganas de dar guerra.

Alineaciones probables:

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo o Dybala; Abraham.

Betis: Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Fekir, Joaquín; y William José.

Árbitro: Matej Jug (esloveno).

Estadio: Estadio Olímpico de Roma (21:00, Movistar).