Joaquín: "Todavía quedan muchas cosas por llegar"

Joaquín actuó de maestra de ceremonias en el recibimiento al Betis en el Ayuntamiento de Sevilla. El capitán verdiblanco se mostró orgulloso de sus compañeros, a la vez que expresó que el futuro traerá más alegrías para los aficionados.

"Ante todo quería dar las gracias al recibimiento, el cariño, cómo nos habéis apoyado en esta competición. Después de 17 años vuelve la Copa a Sevilla. Quiero que le deis un aplauso muy fuerte a ese pedazo de equipo, que se lo merece", aseguró Joaquín, que se mostró emocionado con lo conseguido. "Vine en mi vuelta con la sensación de conseguir cosas importantes, el camino es largo y difícil, El trabajo de todos los años tiene su recompensa. Aquí está la Copa a nuestro lado, ese es el trabajo de todos los días. Nada más, es vuestro, disfrutad del momento. Que todavía quedan muchas cosas por llegar. Viva el Betis", añadió el capitán, que acabó cantando con la afición: "Sí, sí, sí, la Copa ya está aquí".

Luego, en el balcón de la Plaza Nueva, el capitán siguió a lo suyo. Primero, pidiendo el aplauso para Manuel Pellegrini siendo el primero en entonar el cántico que los aficionados siempre le dedican al entrenador. "No le deis mucho cariño, que me quiere quitar el brazalete", le dijo Joaquín a Canales, que también mostró su identificación con el club verdiblanco: "No nací del Betis, pero me he hecho del Betis".