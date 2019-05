La bicefalia en la comisión deportiva del Betis quedó ayer patente en el acto que tuvo lugar en el Caixa Forum Sevilla, en los premios que entregó Radio Sevilla por los 25 años que cumple el programa Libre y Directo. Sin representación oficial de la entidad de Heliópolis, el actual vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, sí decidió aceptar la invitación a título personal, haciendo gala de su beticismo y siendo galardonado con el premio Leyenda por su trayectoria en verdiblanco.

Las discrepancias entre la cúpula dirigente, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, y el balear, sobre todo con el segundo, siguen estando presentes después de la destitución de Quique Setién y a la hora de llegar a un consenso en cuanto a la elección del entrenador, algo que debe producirse en breve al tener el equipo bético una lista final de tres candidatos, entre ellos Rubi y Laurent Blanc, sin descartar otras opciones, como la de Juande Ramos. "Dentro de la terna que estamos valorando no creo que se vaya a alargar mucho más. El Betis es un gran club y hay muchos entrenadores a los que les gustaría venir y estar con nosotros. Es verdad que hay algunos que han salido que sí tenemos interés", comentó el balear en los micrófonos de la SER al ser cuestionado por el futuro técnico del Betis. "Queremos continuar con este proyecto, buscarle un equilibrio y una manera de ir juntos jugadores, técnicos y afición para que podamos seguir creciendo. Tenemos que tener ilusión y compromiso para intentarlo. A lo mejor tardaremos un poco más, pero la idea tiene que ser ésta", añadió.

Serra, incluso, repasó con emoción su trayectoria en el Betis, rememorando el ascenso de Burgos, del que ahora se han cumplido 25 años: "Allí empezó todo en relación a la posibilidad de asomar la cabeza dentro de lo que es el fútbol de elite. El primer año nos clasificamos terceros en Primera División, que se dice fácil y rápido, pero aquella temporada sólo perdimos tres partidos, siendo también el equipo menos goleado. Aquello fue un arranque muy fuerte. Lo recuerdo de una manera muy clara y también con mucho agrado".

"Me quedo con todos y cada uno de los partidos. Es verdad que algunos son más relevantes. Nos clasificamos para la UEFA, la Recopa y también para la Champions. Me alegro muchísimo de haberlo hecho. Me gustaría colaborar. Es verdad que he tenido momentos fantásticos. Estábamos hablando del ascenso de 1994, pero no nos conformábamos con el ascenso, ni con quedar bien situados en Primera División, es que quedamos terceros…", concluyó Serra, que sigue con la misma idea que cuando regresó al Betis para comenzar su tercera etapa, ésta como vicepresidente deportivo, como indicó el día de su presentación hace ya dos años: "Pondremos al Betis en la vanguardia del fútbol nacional y también en la internacional".

Para ello sigue trabajando el vicepresidente deportivo, con bastantes gestiones realizadas para haber podido presentar sus candidatos a los dos principales dirigentes, aunque uno de ellos, López Catalán, también ha mantenido reuniones con agentes para conocer la situación de técnicos que son de su gusto y que tienen opciones de llegar al Betis, ya que el empresario tiene mucha fuerza en la parcela deportiva. Así, la elección del nuevo entrenador del conjunto verdiblanco está muy cerca de producirse, aunque eso no esconde la soledad que empieza a vivir el balear en la comisión deportiva.