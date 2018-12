Serra Ferrer y la calma para reforzar el ataque

Reconoce abiertamente Lorenzo Serra Ferrer el deseo de reforzar el equipo en enero con un delantero, aunque el vicepresidente deportivo pidió calma sobre ese fichaje que debe suponer un salto de calidad en el ataque. "Creo que aún es pronto. Si lo quieres antes de Navidad vale muchísimo dinero", indicó el balear, que prefiere centrarse en el duelo de esta noche para finalizar como primeros de grupo.

Con la ambición por bandera, Serra Ferrer huye del conformismo, pese a que el Betis tiene segura su presencia en el bombo de los dieciseisavos del próximo lunes. "Me hubiera gustado, pero no tenemos los deberes hechos. Nos falta este partido, que hay que jugarlo con el debido respeto y a ganador, necesitamos la victoria para ser primeros de grupo. Lo merecemos por el comportamiento, la actitud y los resultados. En el reestreno dentro de una competición europea, el Betis ha dado un muy buen nivel, y no se puede bajar", aseguró el vicepresidente, que apuntó otras razones para salir a por todas ante el Dudelange: "Deportivamente te da un prestigio que sirve para ganarse el respeto ante algunos oponentes y para alguna adquisición presentar estos criterios y esta manera de entender el fútbol de competir a ganar, también ayuda. Además, se juega un dinero bastante importante. No es lo mismo ser primero que segundo".

Pero la actualidad del Betis también pasa por el mercado de enero, que el pasado año significó la llegada de Bartra. "De un defensa a un delantero hay varios pasos hacia delante que no son fáciles de cubrir, pero está claro que estamos muy vigilantes en el mercado para ver si podemos aprovechar que se beneficie al Betis y nos pueda ayudar en el tramo final", indicó Serra Ferrer, que sí solicitó paciencia para la llegada de ese refuerzo: "La idea es intentar buscar este tipo de futbolista que nos ayude, que compita con los tres delanteros que tenemos, que son muy buenos. Las competiciones serán exigentes y necesitamos de mucha gente y buena. Estamos atentos a todos lo que el mercado pueda ofrecer y si el Betis puede acudir, lo va a hacer. Ojalá pudiera ser mañana mismo y que saliese ese futbolista del perfil que buscamos, pero creo que aún es pronto. Si quieres antes de Navidad vale muchísimo dinero".

Por último, el balear quiso lanzar un mensaje hacia su plantilla, a la que valora positivamente: "Hay que valorar y apreciar lo que es el grueso de la plantilla, que es bueno, y no sólo estos futbolistas que se han incorporado este año, que nos han dado un nivel mayor, de experiencia y calidad. Pero también el grupo que teníamos del año pasado, que hizo una temporada magnífica, lo tenemos que considerar. Todos juntos hacemos mejor equipo".