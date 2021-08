La mejorada madurez de Germán Pezzella

Derrota del Betis después de muchos partidos sin tener ese sabor amargo en su boca y la verdad es que todo fue bastante equilibrado, aunque a nadie le puede extrañar el resultado final. Los verdiblancos pelearon hasta el minuto 97, incluso Montoya pudo anotar en ese momento el empate para la escuadra de Pellegrini, pero las mejores ocasiones de gol fueron para el Real Madrid.

Pezzella | Siempre fue un magnífico central y sólo le faltaba la madurez que ya tiene

Siempre he pensado que tanto los centrales como los porteros, salvo las excepciones de los superdotados, tienen que tener un mínimo de 26 años para no cometer errores de juventud. Siempre me gustó Pezzella en River Plate y ahora ha retornado con esa madurez necesaria para ser aún mucho mejor central que antes.

Juanmi | Había hecho lo más difícil y cabe preguntarse qué hizo para fallar lo más fácil

Tuvo la gran ocasión de haber puesto el litigio a favor de corriente cuando peleó una pelota con Militao y vio como éste, pese a gatear, caía derrotado por el camino, como después también le sucedería a Alaba en su cobertura. Sólo quedaba Miguel Gutiérrez mientras llegaba Aitor Ruibal para acompañar, pero el malagueño se precipitó y no supo esperar al momento justo. Le regaló la pelota al novato.

Canales | Está muy lejos todavía del nivel que ha dado

Uno de los futbolistas que está aún muy lejos del rendimiento que ha ofrecido en su periplo como verdiblanco es Canales, indudablemente. El cántabro no se esconde jamás, pelea hasta que no le queda ninguna gota de sudor en el cuerpo, pero no está siendo el futbolista trascendente que siempre fue y los suyos lo notan.

Guido Rodríguez | Es una de las claves de toda la maquinaria

Primera presencia del medio centro argentino y ya se pudo corroborar que con él en el eje todo funcionará de manera más sincronizada en la máquina que pone en movimiento Manuel Pellegrini. Está siempre en el sitio adecuado, roba y juega para que todos sus compañeros sepan que están muy protegidos atrás.