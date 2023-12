Pellegrini y su charla de más de cinco minutos a la plantilla del Betis tras el susto copero

El Real Betis de Manuel Pellegrini se ejercitó en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El conjunto verdiblanco llevó a cabo su rutinaria sesión matinal después de vencer al CF Villanovense en la segunda ronda de la Copa del Rey. El cuadro bético lo hizo sobre la bocina, sufriendo como nunca, pues hasta el 88' no logró empatar y en el descuento logró rubricar la victoria en botas de Borja Iglesias.

Los sevillanos regresaron en la noche del jueves y esta mañana se entrenaron a las órdenes de Pellegrini, quien al inicio de la sesión mantuvo una larga conversación con todos sus jugadores. A excepción de los lesionados, Fekir, Sabaly, Bravo y Bartra, el resto del plantel junto al cuerpo técnico estuvieron presentes en el césped de la Ciudad Deportiva para escuchar al entrenador chileno.

Momento para la autocrítica

Indudablemente, se trata de un momento claro para reflexionar acerca de lo sucedido en Villanueva de la Serena. El equipo heliopolitano no estuvo bien y sufrió hasta el último minuto, como reflejó el Ingeniero al finalizar la contienda: "Durante 90 minutos nos superaron. El equipo no encontró espacios nunca. No tuvimos llegadas hasta los últimos diez o quince minutos después del gol. Ellos se tiraron atrás y pudimos darle la vuelta al marcador con esa actitud al final. Lo que nos faltó fue calidad. Nos faltó claridad arriba", asumió el chileno, quien también se mostro optimista por "pasar de ronda en Copa".

Rostros serios y algunos futbolistas cabizbajos. Como se puede observar en el vídeo anclado en la parte superior, la plantilla verdiblanca asumió con máxima concentración las apreciaciones de Pellegrini, que mostró sus pareceres con una mayor gestualidad de lo habitual. De hecho, la charla se extendió hasta los cinco minutos, una duración inusual en los monólogos del entrenador sudamericano antes de los entrenamientos, sinónimo de la importancia y profundidad de su análisis.

Un calendario imponente

No es sorprendente que Pellegrini haya querido poner los puntos sobre las íes después de la victoria copera, pues su equipo se enfrenta ahora a un calendario de máxima exigencia donde deberá recuperar su mejor nivel para obtener un buen rédito de puntos. Real Madrid -el líder-, Real Sociedad -rival directo por Europa- y Girona -segundo clasificado-, tres rivales de alto nivel que se verán las caras con los del Ingeniero.

Además, los sevillanos también disputarán ante el Rangers un encuentro totalmente decisivo en Europa League donde tendrán en juego ser primeros de grupo, segundos o incluso caer a la Conference, siendo esta última una opción improbable observando la carambola de resultados que se deben producir.

Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Isco Alarcón y Ayoze Pérez han formado parte del entrenamiento de este jueves. Ninguno de ellos estuvo en Extremadura por diversos motivos, pero podrían ser titulares ante los madridistas, a diferencia de Carvalho y Rodri, que también se han ejercitado con el grupo pero fueron descartados por Pellegrini.