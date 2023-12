Pellegrini desconfía: "El Almería no ha ganado en liga y eso le hace más temible"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, compareció esta mañana en la sala de prensa de la CD Luis del Sol en la antesala del encuentro liguero frente a la UD Almería. El conjunto almeriense es colista con sólo tres puntos, no ha ganado ningún partido y acumula dos empates y cinco en derrotas en el Power Horse Stadium. Sin embargo, el Ingeniero, lejos de confiarse, ve en los indálicos un oponente de alta complejidad.

El técnico chileno comenzó analizando al rival: "Espero un partido complicado. Es verdad que no ha ganado en liga, pero eso le hace más temible. Van a pelear con intensidad por salir de esa posición. No hay que confiarse nunca, juguemos contra el puntero o contra el colista", comentó el preparador bético, quien luego añadió que "no sirve que sean colistas si no hacemos un buen partido. Se van a jugar absolutamente todo lo que puedan para conseguir la primera victoria".

Al ser preguntado por los números lejos del Villamarín, donde el Betis suma tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, el Ingeniero optó por hacer una reflexión global: "Sin tener estadísticas, siempre tenemos margen de mejora. La anterior o la pasada campaña fue al revés: ganábamos fuera y no en casa. Hago resumen de la temporada conjunta. Ahora, que estamos en un tercio de año, es positiva en todos los aspectos. Estamos punteros de grupo en Europa League, y si al principio nos dicen que nos la jugamos en la última jornada en casa para ser primeros, estaríamos contentos. En la Copa, el que hemos jugado hemos clasificados. No es momento de hacer evaluación, pero el saldo es positivo en todas las competiciones", recalcó sin titubeos.

En última instancia, a Pellegrini se le volvió a plantear cuál es el objetivo de su equipo, si Champions o Europa; el entrenador se centró en el próximo duelo: "El objetivo es intentar ganar al Almería. Si los objetivos los cumpliéramos sería fenomenal, pero ahora pensamos en mantenernos en la liga. Hago un análisis positivo por distintas razones. El grupo ha respondido a las tres competiciones, a tener dorsales menos, a los lesionados, Roca jugando de central… hay cosas que mejorar, pero otras hay que valorarlas positivamente en lo que estamos haciendo".

El Betis sólo ha ganado una vez al Almería fuera de casa

El conjunto verdiblanco venció por primera vez a la UD Almería lejos del Villamarín el curso pasado. Los de Pellegrini superaron a los almerienses con un gol de Rodri, otro de Canales y el definitivo de Guardado -a la salida de un saque esquina-. El equipo local logró empatar el duelo en dos ocasiones mediante Luis Suárez y Samú Costa.

En años anteriores, los béticos únicamente pudieron sumar un empate y tres derrotas a domicilio. El primer enfrentamiento entre Betis y Almería se saldó con empate en 2008. La campaña siguiente ganaron los locales por 1-0 con gol de Corona, luego un ajustado 3-2 y, finalmente, un 2-1 en Copa del Rey, preludio del 2-3 a favor de los sevillanos la temporada pasada.