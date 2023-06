Pellegrini: "La gente se equivoca poco y Joaquín refleja el sentimiento del Betis"

Manuel Pellegrini ya está de vacaciones. Fue aplaudido igualmente por la grada durante y al final del encuentro y ya piensa en la próxima campaña, porque quiere cumplir su contrato con el Betis, ya que cuenta con dos años más, y confía en seguir haciendo historia "y seguir mejorando" en su cuarta campaña al frente de una plantilla "muy unida".

"Ha sido un año muy positivo, porque la historia así lo dice, que nunca el equipo se clasificamos tres campañas seguidas para jugar competición europea. Es un conjunto muy regular. En la primera temporada logramos clasificarnos en la última jornada, en la segunda por la Copa y acabamos quintos y esta temporada lo logramos con tres jornadas de adelanto. Estoy contento por la respuesta del grupo y con la satisfacción de la hinchada", apuntó el técnico chileno, quien destacó el haber conseguido el logro pese a a importantes bajas como la lesión de Fekir: "Todos los jugadores son muy importantes, pero ese hecho de la lesiones eleva el mérito del plantel, que demostró un espíritu muy fuerte". Sólo un pero pone el entrenador heliopolitano: "Lo que me deja más disconforme son las expulsiones, que nos costaron puntos, pero el objetivo está cumplido".

Pellegrini se mostró contento por la alegría que transmite su equipo y "satisfecho de que a la gente le guste lo que hace el Betis en el campo". "Como técnico soy responsable, pero los jugadores lo aplican. Tenemos una idea futbolística muy clara y al hincha le gusta", indicó. "Todo esto me da el doble de responsabilidad para tratar de mantenernos arriba y ya empezamos a trabajar para segur mejorando en todos los aspectos".

En este sentido, Pellegrini fue cuestionado por su continuidad, al hilo de los rumores que apuntaban una posible oferta de Arabia. "Me quedan dos años más de contrato y ojalá los cumpla y que el equipo siga mejorando. Es difícil saber qué determinará el futuro, pero me quedan dos años y no veo motivos para no seguir. Hay rumores y es motivo de orgullo para un técnico, pero estoy contento en el Betis y espero terminar aquí mi contrato", indicó.

Sobre la panificación con Ramón Planes explicó: "Uno puede tener en la mente a muchos jugadores, pero hay una realidad económica que te determina a dónde se puede llegar. Tenemos que ver los espacios que nos quedan porque somos 29 jugadores, qué futbolistas están al alcance y qué puestos son necesarios reforzar. A uno siempre le gusta traer a estrellas, pero la realidad económica marcará todo", afirmó antes de referirse a Guido Rodríguez: "Guido aporta mucho en cada partido al equipo y yo soy un hincha más con él. Ojalá se llegue a un acuerdo para renovarlo. Seguramente estará aquí la próxima temporada, pero si llega una oferta que al club le satisface ya se verá lo que sucede, aunque es un gran valor para nosotros".

¿Y Joaquín? "La gente se equivoca poco con un futbolista. La gente lo aplaude y el reconocimiento que tiene es inigualable. Tiene un carisma especial dentro y fuera del campo, con calidad de sobra. Todo el reconocimiento se lo merece por sus actuaciones dentro y fuera del campo y eso se refleja aquí y en todos los campos. Es una retirada digna para un jugador que define el sentimiento de la gente del Betis", indicó Pellegrini, quien mantiene la ilusión de la Champions para el futuro: "Ese paso que queríamos dar era con la ilusión de pelear con plantillas muy superiores en lo económico. Sin ser una obligación siempre va a ser una ilusión, porque nos falta poder igualar el presupuesto de los equipos de Champions. Vamos a seguir peleándolo con ilusión", aseguró.