Pellegrini: "Las dos mejores ocasiones fueron nuestras"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, daba por bueno el punto sumado ante el Real Madrid en un partido muy vubrante en el Bento Villamarín, pero matizaba que su equipo prptagonizó las mejores ocasiones para marcar

“He visto un muy buen partido, con dos equipos intentando jugar permanentemente hacia la portería contraria cuando se recuperaba el balón, competimos ante un equipo que ya sabemos a lo que juega y la calidad de los jugadores que tiene. Es un empate ante un gran equipo que, siendo un partido parejo, las dos mejores atajadas fueron de Courtouis, una a Borja Iglesias y otra a Ayoze. Ellos dominaron en fases del campo, pero les costaba porque estuvimos muy aplicados en defensa”, explicaba el entrenador chileno ante los micrófonos de Movistar.

El Ingeniero no quiso referirse a las ausencias. “Personalmente, no hablo de las bajas. Tanto Aitor como el resto de los jugadores que participaron, o Rodri, hicieron un buen partido. Me alegro mucho por ellos. Ahora ya nos viene otro partido y tenemos que pensar en el partido con el Manchester United”, agrababa.

A Pellegrini se le preguntaba por la pareja de centrales, asentada, algo que el equipo lo nota. “Es dificil tener una pareja definida. Jugamos jueves y domingo, y después otra vez jueves y domingo. Pero no sólo los centrales, los laterales andan bien también y tenían una empresa difícil con Vinicius, por ejemplo. El equipo trabajó bien y en ataque nunca especulamos con el balón”.

Pese al punto sumado y el paso dado, el técnico advierte que aún queda mucho. “Es un punto más, aun quedan muchos partidos, 14 fechas, son 42 puntos. Nos queda una cantidad importante de puntos por jugar. Era importante ganar y si no se puede ganar, no perder. Hoy día es un punto justo entre ambos equipos. Ahora, a pensar en el Manchester y después en un rival directo como el Villareal”, explicaba, que aún espera que haya cambios en la clasificación: “Todavía queda mucho por jugarse. Están Villarreal, Rayo Vallecano, Osasuna a ver qué hace mañana…”.

100 partidos con el Betis

Pellegrini se mostró también orgulloso con los suyos. "Desde que llegué al Betis me siento orgulloso de mis futbolistas. Jugamos No hay equipo A y equipo B", dijo el chileno, que cumplió 100 partidos con los verdiblancos.

"Estoy muy contento de cumplir 100 partidos con el Betis. Eso quiere decir que se han hecho las cosas bien. Me gustó mucho la personalidad del equipo, nunca se da por vencido y buscó el arco contrario".